Mašlíková nafotila své nohy a pak o ně málem přišla při autonehodě

"Jela jsem k rodičům a hrozně pršelo. Neovládla jsem najednou volant a vjela do pole. Bavorák se se mnou asi pětkrát obrátil a já zůstala zaklíněná v autě. Nejdřív mě napadlo troubit, ale nikoho to nepřivolalo, tak jsem se začala z auta soukat sama. Naštěstí se mi to povedlo. Bohužel mi ani na kraji silnice v tom dešti nechtěl nikdo zastavit," líčí nehodu Mašlíková.

Mašlíková je za volantem dnes a denně, jezdí ráda, ale přiznává, že ještě raději rychle. Její vášeň naštěstí neskončila tragicky, modelka vyvázla jen s odřeninami. Vypůjčené luxusní auto, které jí zřejmě zachránilo život, je ovšem na odpis.

Příznivci sexy blondýnky tak budou moci modelčiny nohy obdivovat na fotografiích Jakuba Ludvíka, který vedle ní nafotil i vnadné křivky Lilian Sarah Fischerové, Terezy Zimové, Radky Kocurové, Lucie Váchové a Renaty Langmannové.