Mašlíková na Playboy party: Prsa ukážu jen za milion

"Šéfredaktor si dělal legraci, že jsem se v Playboyi konečně trochu odhalila a že se těší, až budu pokračovat. Já ale nejsem ochotná fotit podobné fotky, nemám důvod ukazovat prsa. Myslím, že je zajímavější, když zůstávají neodhalena. Udělala bych to možná jen v případě, že bych dostala milion. Tolik mi tady v Česku ale nikdo nedá, takže jsem klidná," říká s úsměvem Mašlíková.



Do Solidní nejistoty dorazila se svým přítelem, kterého znechutil striptýz svůdné brunetky. "Přišla ve zlatých šatech a najednou je shodila, spoustu lidí včetně nás dvou to překvapilo. Musím přiznat, že i na mě to bylo moc, nemám tohle zrovna ráda," líčí modelka.



Dřív než Hanka Mašlíková pokřtila nové číslo pánského časopisu, předvedla spodní prádlo Bruno Banani. Spolu s ní svůdné křivky ukázaly například modelka Nikol Plzáková a čerstvá finalistka soutěže Česká Miss Iveta Lutovská.