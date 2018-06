Mašlíková: Muže teď zajímá víc účes než moje prsa

"Nejdřív se řešila moje prsa, teď se řeší můj účes. Naštěstí se jim ale také líbí," říká modelka. Muži ji sice obletují a obdivují, ale ona je momentálně po rozchodu s fotbalistou Miroslavem Slepičkou sama.

"Nechci teď chlapa ani vidět. Od šestnácti jsem měla pořád nějaké nové partnery a přecházela jsem ze vztahu do vztahu. Teď jsem dva měsíce sama a užívám si to. Do bytu pustím maximálně psa, zrovna se jedu na jednoho podívat. Chci to nejmenší plemeno, čivavu. Možná už od zítřka tak docela sama nebudu a budu mít doma věrného kamaráda."

Velikost podprsenky? D nebo E.

Pro Hanu Mašlíkovou je momentálně víc než vztah důležitější práce. A ta se jí daří, jde z přehlídky do přehlídky. Klientům ovšem dělají její bujné vnady trochu starosti.

"Pokud si mě nějaký klient vyžádá, musí pro mě počítat s větší podprsenkou. Potřebuju teď velikost D nebo E. Musím říct, že majitelka butiku Le Chaton Helena Konarovská je v poslední době jediná, která mě oblékne, v jejích podprsenkách se cítím opravdu dobře. Zrovna o víkendu jsem si její prádlo užila na její fashion show Le Chaton."

Pár kousků luxusního a dražšího zboží své oblíbené návrhářky spodního prádla doma také má. Víc než dva a půl tisíce ale za tohle zboží nedá. A barvy? Oblíbené zvířecí vzory a klasika. "Barevné prádlo se moc nedá nosit pod oblečení, to mám spíš na doma. Na denní nošení upřednostňuji klasiku, bílou a béžovou," dodává.