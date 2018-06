Mašlíková i Ochotská se praly o roli servírky, dostal ji Tofi

Dvě servírky, které spolu v baru probírají novinky v showbyznysu, to byl původní záměr nového společenského pořadu Novy. Jméno jedné z nich, Jitky Kocurové, bylo známé již dávno. Najít k ní vhodnou partnerku už bylo horší. Konkurzem prošly desítky adeptek.



Hana Mašlíková

"Měla jsem ztvárnit povrchnější barmanku, takovou, která to všechno bere s jakousi nadsázkou. Trochu jako Kateřina Hrachovcová, která uváděla svého času Prásk. Před konkurzem jsem do ruky dostala scénář, který jsem si trochu předělala, aby byl vtipný. Těšila jsem se na to, ale nevyšlo to. Nakonec se rozmysleli, že chtějí chlapa, a dostal to Sagvan Tofi, což i chápu," říká Mašlíková.

Televize si vzpomněla i na hrdinku svého pořadu Big Brother Evu Horzinkovou, která kvůli reality show nechala studií na právnické fakultě, chvíli se živila novinařinou a nyní pracuje jako produkční.



Eva Horzinková, známá díky reality show Big Brother

"Ano, byla jsem pozvaná na konkurz. Showbyznysu jsem se jeden čas věnovala, a tak jsem si říkala, proč to nezkusit v televizi. Přiznávám ale, že jsem docela ráda, že to nevyšlo, chtěla bych už změnu, drbů ze společnosti mám docela dost. Taková Snídaně s Novou, to by byla moje parketa. Dokonce na Nově tenhle nápad padl, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne," prozrazuje Horzinková.

Mimochodem se svěřila, že se rozhodla práva dostudovat a že by jednou chtěla být europoslankyní, nebrání se ale ani práci na televizním zpravodajství.