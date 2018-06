Hanka Mašlíková: Už v tom jedu jako ostatní těhulky

Nastávající maminka má však i pracovní problém. „S rostoucím těhotenským bříškem se už nemůžu vejít do některých kouzelnických rekvizit, takže bohužel končím ve tětšině představení v Divadle kouzel.“

Vystupování pro nejmenší si však zatím chce ponechat. „Představení pro děti, kde nikde nezalézám ani se nekrčím v minimálním prostoru, budu hrát až do porodu, pokud to půjde. A na podzim se už chci zase vrátit do divadla, protože kouzlení mě fakt baví. Vystupuji už devátým rokem a doufám, že mi to ještě chvíli vydrží,“ prozradila Hanka, která čeká svého prvního potomka s manželem Andrém Reindersem (35).

Šéf divadla Pavel Kožíšek tak zaučuje po svém boku místo těhotné Mašlíkové na jevišti novou kouzelnici. Svým šarmem bude nyní diváky v kouzelnické show Magická esa okouzlovat finalistka České Miss 2013 Denisa Grossmannová.

„Překvapilo mě, že některá kouzla vypadají z pohledu diváka pohodově, ale ve skutečnosti jsou i dost fyzicky náročná. Největší problém na zkouškách zatím mám, když mě Pavel Kožíšek střílí z děla nebo se rychle musím schovat ve čtyřmetrové skluzavce času,“ uvedla Grossmannová, která studuje na Vysoké škole zdravotnické anesteziologii. „Pacienty už umím před operací uspávat, tak doufám, že diváky v hledišti uspávat nebudu,“ směje se Denisa.