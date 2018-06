Mašlíková a Mesarošová: nenávist mezi modelkami trvá

"Jsem tady polopracovně, máme přehlídku plavek a spodního prádla, ale hlavně jsem přišla kvůli Romaně Pavelkové, která slaví narozeniny a dobře se známe. Můžu taky říct, že patří k jedněm z normálních holek v téhle branži," řekla Mašlíková.

"Upozorňovala mne samozřejmě, že tady bude i Dominika a já ji zase na oplátku upozornila, že naše setkání nemusí dopadnout dobře. Naposledy mě totiž tahle slečna naštvala, když na facebooku napsala, že krize dopadla i na mne, když jdu přehlídku, na které je ona. Já přitom zaskakovala za Vlaďku Erbovou, která na poslední chvíli odřekla," vysvětlila Hanka Mašlíková.

Prostředí modelingu ji prý čím dál tím víc vyčerpává a unavuje. "Vadí mi ty neustálé pomluvy a závist," prohlásila. Nejšťastnější je prý se svým přítelem v domku za Prahou, kde je klid. "Přítel je právník a nevyhledává večírky a musím říct, že jsem díky němu změnila pohled na život. Je to taky první chlap, se kterým si dovedu představit budoucnost. Zvládá mě a já k němu vzhlížím. Možná si tak rozumíme proto, že jsme stejné palice, oba jsme totiž narození 18. května. Já tedy za pár dní oslavím osmadvacet, jemu bude dvaatřicet," řekla Mašlíková.

Večírky v poslední době hodně omezila a vůbec jí nechybí. "Je mě sice míň vidět, ale to je dobře. Paradoxně se mi ozývají klienti, kteří se dříve neozývali," prozradila. Ráda by o sobě dala vědět v pravý čas nafocením dalšího kalendáře, tentokrát má ale vyšší cíle. "Líbilo by se mi něco ve stylu Pirelli, moc se mi líbilo, když se fotily modelky se zvířaty. Tak uvidíme."

Fotit se chystá i bývalá finalistka Miss České republiky, nyní modelka a studentka Romana Pavelková, která oslavila dvacet šest let života. Přibývající věk jí vrásky nedělá.

"Příští rok mi končí smlouva s Miss ČR, takže už budu moci konečně nafotit odvážné fotky do Playboye, které mám zatím od pana Zapletala zakázané. Času mám do té doby, dokud budu dobře vypadat a já si myslím, že dobře vypadám. Orientuju se alespoň podle poptávky a protože je, tak to nemůže být tak hrozné," směje se modelka.

Zatím má čas na učení, letos končí studium na vysoké škole a bude z ní inženýrka. Její hlavní starostí pak bude najít si dobrou práci.