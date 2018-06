Máš starosti? Vzhůru do kavárny Relax!

Pražská kavárna Relax - oáza pomalého pití.

Sám název naznačuje, oč jde. Hosté přicházejí, aby se uvolnili, což se jim díky nevtíravé hudbě, všímavé obsluze a vhodnému nápojovému lístku daří. Prostor zvící šibřinkové tělocvičny kupodivu působí útulně. Je totiž uvážlivě rozčleněn. Instalované detaily jsou harmonicky sladěny. Alespoň jsem si nepovšiml rušivých momentů, nemluvě o tolik obávané pěsti na oko. Ani přilehlý "salonek", sice rovněž rovnoměrný, ale šikovně rozdělený obřím akváriem, nevyvolává zrovna dojem auly. Je to místo jako stvořené pro svatební hostinu. Veselka však není pro hosty podmínkou. Kdo přijde do lokálu, může se opatrně posadit poblíž oken. Takové výlohy bývaly snad jen v klasické kavárně Hlavovka na náměstí Míru, než ji po sametové revoluci zakoupila banka a znetvořila pro své účely. Ve výlohách jsou jako dekorace umístěny antikvární předměty: paraplata, šicí stroj, gramofon s troubou a snad i vycpaný pes, který poslouchá "svého pána hlas". Poněvadž smyslem pobytu v lokálu je relaxace, sestává minimalistický jídelníček pouze z toastů, utopenců a matesů (20 Kč). Plný žaludek se nejen nerad učí, ale nejde mu ani rozjímání, které někdy po relaxaci následuje. I ten nejstřídmější žaludek, toužící po vnitřní pohodě, však snese jednoduché sladkosti ke kávě jako jablečný závin či rakvičku se šlehačkou (10 Kč). A propos káva. Když jsem se zeptal, jaké mají kafe, podíval se na mě číšník trochu přísně. Ve jménu zachování dosaženého uvolnění jsem staročeský výraz kafe, inspirovaný německým Kaffee a francouzským café, okamžitě vylepšil na kávu, která coby české slovo přišla na svět v polovině 17. století. Sama ovšem nemá o nic lepší původ než předchozí tvary. Všechny totiž pocházejí z tureckého kahwa, a to zase z arabského kahwe. Usmířený číšník mi doporučil dvojité espreso Illy (35 Kč), jak se brzy potvrdilo, z těch nejlepších zrn pod jižním sluncem. Když jsem si po kávě objednal Paddy, kterou na rozdíl od jiných irských whisky (0,5 dcl 50 Kč) na seznamu nemají, číšník mi zdvořile vysvětlil, že Paddy si v Irsku lijí akorát do kafe. Umíněně jsem trval na svém. Číšník s úsměvem vyběhl z lokálu a po chvíli se vrátil s objednaným panákem na stříbrném tácu. Panák měřil 0,5 dcl, jak odpovídá naší měrné tradici, nikoli 0,4 dcl, což je míra, která bohužel začíná v českých zemích z průhledných důvodů převládat. I smíchovské pivo se čepuje v klasické míře 0,5 l, nikoli jako mnohde jinde 0,4 l. Naštěstí jsou dávno pryč šedesátá léta, kdy ředitel smíchovského pivovaru neváhal v novinovém rozhovoru ke zděšení spotřebitelů prohlásit: "Čím víc se bude pít, tím horší bude pivo." Smíchov je zde chutný, ale hlavně pomáhá relaxovat těm, kteří ze světa rychlého jídla prchají do oázy pomalého pití. Personál však rozhodně pomalý není. Navíc působí, jako by byl inspirován dobře naladěnou pohostinskou múzou. I tak neurotizující akt jako placení se stává událostí téměř uměleckého charakteru. Ve verších to lze vyjádřit takto:K múzickému inkasu někdy dochází dlouho po půlnoci, kdy normálně odbíjí "policejní hodina". Teprve když poslední, řádně zrelaxovaný host dopije a už si nic neporučí, začíná sklepník "zatloukat čep do sudu". Podniku slouží ke cti, že mnohá čepobití se odehrávají až k ránu.Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si platí autor sám, o hodnocení personál neví.