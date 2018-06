Mary Kate Olsenová randí se Sarkozyho bratrem, vypadá jako jeho dcera

Pár si vyšel na večeři v New Yorku a vzal také Sarkozyho dceru. Mary Kate Olsenová je stejně vysoká jako ona a když je Sarkozy chytl za ramena, vypadalo to, jako by vedl své děti. Olsenová si ale občas zapálila cigaretu.

Sarkozy a Olsenová byli poprvé spolu na veřejnosti viděni na konci dubna, když se na basketbalovém zápase v New Yorku nehnuli od sebe a pořád si šeptali do ucha.

Olivier Sarkozy a Mary Kate Olsenová

Olivier Sarkozy pracuje jako ředitel společnosti Carlyle Group a má dvě děti s bývalou manželkou Charlotte Bernardovou. Pár se rozvedl v roce 2010. Bernardová nedávno označila nový vztah svého exmanžela za groteskní.