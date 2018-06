Maruška z Rodinných pout se vdala

Až na počasí to byla svatba pohádková.

"Brali jsme se na zámku ve Vizovicích a z lásky. Těhotná vážně nejsem, ale i kdybych byla, stejně by to bylo z lásky," řekla iDNES Visnerová, nyní už paní Prokopová.

S Petrem se znají rok a tři čtvrtě. Vdávala se v šatech od dvorní návrhářky Rodinných pout Taťány Kovaříkové.

Pětadvacetiletá herečka je mladou paní už přes dva týdny, svatba se konala 29. dubna. Za svědka jim šli kamarádi. Petrovi Tomáš Jeřábek a Renatě Ondřej Cihlář.

Herečka se narodila ve Vsetíně. "Ale patnáct let jsem žila v nedaleké Lhotě," řekla Prokopová a dodala, že obě rodiny uspořádaly tradiční moravskou svatbu s cimbálovou muzikou. Přišlo na šest desítek hostů. "Jen škoda, že jsme se nemohli bavit víc venku protože ten den zrovna pršelo. Ale zas až tolik nám to vlastně nevadilo, protože zábava byla koncentrovanější, víc se tančilo, zpívalo a všechno, co k takové svatbě patří..."

Hereččin o tři roky starší manžel má s kamarády vlastní divadlo VOSTO 5, hrají hlavně v divadle Na prádle, v Ypsilonce a také hostují po celé republice, mimo jiné dělají také pořad Baráž na Óčku.