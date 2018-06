VIDEO: Martucciho přítelkyni Feureislovou drsně vyrazili ze SuperStar

"Někteří lidé kolem mě mi říkají, že zpívám úžasně, někteří říkají, že je to hrozné, tak je chci přesvědčit minimálně o tom, že je to průměr," vysvětlovala Eva Feureislová, proč do SuperStar šla.

Netajila se tím, že momentálně randí s Domenikem Martuccim, který chodil i s Ivetou Bartošovou. "Jsme spolu krátce, ale zatím je to hezké," uvedla s tím, že by v porotě ráda viděla svou předchůdkyni v lásce. "V SuperStar bych chtěla vidět paní Ivetu Bartošovou, chtěla bych ji poznat jako člověka."

Když Eva předstoupila před porotce a začala zpívat Zhasněte lampiony, hned po prvních tónech bylo jasné, že je tu nový adept do Hvězdné pěchoty.

Ewa Farna začala nevěřícně koukat po svých kolezích, Pavol Habera ztuhl jak kámen a na slovo se zmohl jen Ondřej Soukup. "Ty můžeš postoupit jedině v případě, že je tvůj přítel Mike Tyson, který by nám všem rozbil držku, takže bychom tě pustili dál," dodal nekompromisní porotce.

Česko Slovenskou SuperStar začnou televize Nova a slovenská Markíza vysílat v půli února. Soutěž bude mít několik novinek. Moderátory se stanou rovněž mladá dvojice Zorka Kepková a Roman Juraško a soutěžící budou bydlet ve společné vile, kam se prostřednictvím kamer podívá rovněž televizní publikum. Tříčlennou porotu vytvoří Pavol Habera, Ondřej Soukup a poprvé Ewa Farna.