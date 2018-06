Martu Jandovou vystrašila před dovolenou bulka v podpaží

"Pořádně jsem se vyděsila, zvlášť když máme tyhle problémy v rodině," říká Jandová. Naráží na fakt, že na rakovinu jí zemřela maminka i bratr a byl tedy oprávněný důvod se bát. "Běžela jsem samozřejmě hned k lékaři, za tři dny jsem měla odletět. Ten mě uklidnil a řekl, ať se v klidu sbalím, že potřebuju jen odpočívat. Měl pravdu, bulka během těch čtrnácti dnů zmizela a není po ní ani stopy. Spánek, sluníčko a klid asi pomohly."

Jedna věc před odletem však přece jen Martu Jandovou rozesmála, a sice spekulace o tom, zda si s Mrázem nejede do exotiky pořídit rodinu. "Tomu jsem se opravdu s chutí zasmála, jela jsem jen odpočívat, ne počít dítě. Těhotná tedy opravdu nejsem," uvádí rezolutně zpěvačka. V Kostarice se ale už seznámila s otcem svého přítele, který tam dlouhá léta žije a provozuje trenérskou školu. "Je moc milý. A co na mě říkal? To byste se museli zeptat jeho."

Vražedné pracovní tempo zastihlo zpěvačku hned po návratu z dovolené. Cestou domů zůstala rovnou v Německu, kde měla koncert s kapelou Die Happy, pak přeletěla do Prahy, kde v sobotu 27. března odehrála dvoják Barona Prášila, tedy odpolední i večerní představení, a hned další den už se zase vracela do Německa do studia a pro svého psa, kterého jí hlídali známí.

Teď už je zpátky v Praze a se svým otcem Petrem Jandou slavnostně přestřihla pásku nového kasina v jednom pražském obchodním centru a zahájila tak jeho provoz.

Petr a Marta Jandovi

Teď už Jandová přemýšlí nad tím, jak skloubí turné s kapelou Die Happy s muzikálem Ať žije rockenroll!, který je dílem jejího otce. Bude mít totiž v Divadle Broadway premiéru v říjnu, kdy zrovna plánuje turné. Naštěstí je podzim zatím daleko, do muzikálu se teprve shánějí herci. Marta v něm má roli jistou, ale nikoli proto, že je autorovou dcerou.

"Kdyby neuměla zpívat, neobsadil bych ji, ani kdyby byla ta nejmilovanější dcera na světě," tvrdí Janda. Hlavní roli už má také obsazenou, je prý jako šitá na míru Janu Toužimskému, frontmanovi kapely Arakain. Další se budou hledat na konkurzu 21. dubna.