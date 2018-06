Marthu Issovou čeká premiéra na mole, v roli modelky bude i Vilhelmová

"Roli modelky si vyzkouším poprvé, ještě podobnou zkušenost nemám a jsem na to zvědavá. Nebojím se, ale ani se netěším, mám neutrální pocity. Nikdy by mě nenapadlo, že bych sama sáhla po úpletové módě, žádný kousek od Jarky doma nemám a musím to napravit. Její věci totiž mají vtip a švih a není to běžná úpletová móda, je to Jarčina móda a moc se mi líbí," říká Martha Issová.

Na mole se potká s kolegyní Tatianou Vilhelmovou, která si už podobné akce vyzkoušela. Rady v oblasti modelingu si ale herečky zatím nevyměňovaly. "Myslím, že Táňa mi svoje know how určitě neprozradí a jen doufám, že bude aspoň tak dobrá kolegyně modelka, jako je kolegyně herečka," doufá Martha.

Tatiana Vilhelmová

S návrhářkou Jaroslavou Procházkovou, která si ji jako modelku vybrala, se herečka zná již delší dobu. Spolupracovaly například na filmu Děti noci, pro který návrhářka šila kostýmy.

"Spolupráci, která dobře fungovala na plátně, což se projevilo i tím, že získala cenu za ženskou hereckou roli, chceme aplikovat do civilu. V létě jsme spolu byly plavat v lomu a já jsem si tam už hrála se vzory a barvami. Většinou se sama rozhodnu, co vyberu, ale tentokrát jsem měla třeba dva odstíny zelené a pořád jsem se ptala, který se Marthě líbí a chtěla jsem poradit. Ona tak byla nechtěně u zrodu téhle kolekce," vzpomíná Procházková, která vypustí do světa svou kolekci pro nadcházející jaro a léto.

Martha Issová a Jaroslava Procházková

Samotná Issová má k módě pozitivní vztah. Jak říká, to, co člověk má zrovna na sobě, koresponduje s tím, jak se momentálně cítí. "Oblékám se podle nálady, podle momentálního rozpoložení, módu považuju za určitou komunikaci se světem, což znamená, že to všechno vychází z toho, jakým způsobem ten den zrovna komunikuju," uzavírá dcera herečky Lenky Termerové a filmového režiséra syrského původu Morice Issy.