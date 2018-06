Martinová: Z Anežky je přírodní dítě

Nedávno se konala mezinárodní výtvarná soutěž v Hongkongu na téma Rok rýže.

"Anežčina učitelka tam poslala několik jejích obrázků a k našemu překvapení se umístila na třetím místě. Dostali jsme od pořadatelů nádherný katalog a samozřejmě jsme měli doma velkou radost," usmála se Věra Martinová.

"Anežka je prímová holka a letos bude mít zase vyznamenání, takže mi dělá radost. Jak dostane vysvědčení odjíždí na tábor, ale není to ale žádná velkovýkrmna pro rozmazlené děti. Celou dobu tady děti spí pod stany. Sami si vaří, vyrážejí na výpravy po okolí a prostě žijí tvrdým zálesáckým životem," pochlubila se Věra Martinová.

"Anežka už na tento tábor jezdí několik let a naprosto ji uchvátil. Prožívá romantiku naplno a stává se z ní přírodní dítě. Myslím, že Anežka jednou začne jezdit jako kdysi my na trampy. Prostě to má po nás v genech," dodala zpěvačka, která dodnes nezapomněla na své trampské kořeny, a společně s manželem každý rok vyrážejí do odlehlých končin Beskyd, Orlických hor či Jeseníků s batohem na zádech.

Letní vedra tráví první dáma české country na zahradě. Společně s manželem Jaroslavem Petráskem navlékli montérky vrhli se na úpravu zahrady.

"Máme teď trochu volného času. Tak jsme upravili trávník a okopali jsme okrasné jehličnany i okrasné květiny. Nic jiného na zahradě neroste, protože ji zásadně používáme k opalování a rekreaci. Vyčistili jsme bazén a ta příšerná vedra trávíme po krk ve vodě. Jakmile ovšem poleví, tak popadneme rakety a vyrazíme hrát tenis," líčí Věra Martinová.