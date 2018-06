Martinová relaxuje v horách u petrolejky

Mezi Deštným a Luisiným údolím máme chalupu a utíkáme sem od civilizace. Svítíme tady petrolejkama a je to naprosto super. Není tady totiž elektřina, pro vodu se musí chodit do studánky, je to dokonalý lék na vyčištění mozečku," prozradila Martinová.

Písničkářka už mnoho let žije s manželem a dcerou nedaleko Prahy v rodinném domě. Velmi často se ale vrací do Dobrušky, kde se narodila. "Jezdím tam velmi často, v Dobrušce žijí moji rodiče a já se tam vlastně pořád cítím doma. Jsem tak udělaná a mám v sobě kořínky. Neříkám kořeny, protože přesadit se dám, prostě kořínky. A když rostlinku vytrhneš, tak jich vždy pár zůstane na původním místě," přiznala se potěšeně.

Před časem začali kritici i moderátoři hudebních festivalů představovat Věru Martinovou jako první dámu české country. Tento titul prý písničkářku nijak nepotěšil a vůbec o něj neusilovala. V určitém období na něj byla i poněkud alergická. "Myslím, že v době, kdy to oslovení vzniklo, byla u nás taková doba. Mně přišlo, že s těmito tituly se u nás najednou roztrhl pytel. Na jednu stranu je to velmi svazující. Sešněrovalo mne to totiž do určité škatule, což jsem nikdy nechtěla. Na druhé straně to ale přesto zavazující není. U nás jsou totiž už první dáma a prezident ledasčeho. Dnes už mi to nevadí," usmála se Martinová.

Věra je sice velmi vstřícný člověk a nepatří mezi nerudné samotáře, ale společenských akcí se téměř neúčastní. Nesnáší totiž senzace ze života české umělecké smetánky. "Jsou lidé, kteří dokonce skandály uměle vyvolávají, aby se o nich mluvilo. Já to nemám ráda. Myslím, že zpěvák je člověk, který by se měl proslavit tím, že zpívá. Nikoliv proto, že se pětkrát rozvedl a dělá průšvihy," ukončila zpěvačka svou zpověď.