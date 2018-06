Martina Pártlová z X Factoru: Pláč nešlo udržet

"Nečekala jsem, že budu brečet přímo na pódiu, ale bylo to silnější než já. Normálně to na mě přijde na pokoji, kde se zavřu a vybrečím se, ale teď to prostě přišlo dřív," řekla iDNES.cz zpěvačka, která o postup bojovala se skupinou Za 5 dvanáct. - Rekapitulaci sedmého finálového večera čtěte zde



Martina Pártlová okouzluje nejen zpěvem, ale i půvabem

"Myslela jsem si, že půjdu domů, že mě pan Soukup už dál nepustí, a já si tak ulevím, protože to už přestávám zvládat, a ono ne. Tak holt až příští neděli," dodala se smíchem zpěvačka, která v sedmém finálovém klání soutěžila s písničkami Spomal' a Náskok.



Martina s přítelem Radkem

Pártlovou přišel na Československou noc podpořit pouze její přítel Radek, zbytek rodiny tentokrát chyběl. "Naši jsou zrovna na dovolené u moře, tak mi posílali sílu přes vlny. Ale v neděli už budou zpátky," uzavírá osmadvacetiletá zpěvačka.