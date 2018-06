Martina Pártlová z X Factoru odmítá muzikály i Prahu

"Do muzikálů se nehrnu, viděla jsem snad jen Draculu a Johanku z Arku, ty se mi líbily. Jinak se mi moc líbí to, co dělá Osvaldová se Soukupem," říká Pártlová.

S Gábinou Osvaldovou, jednou z porotkyň a patronkou její věkové kategorie, je ve spojení.

"Gábina je skvělá ženská, škoda, že není čas vídat se častěji. Pořád se na něčem domlouváme, jednou to dokonce i vyšlo a naše parta s ní poseděla a skvěle si s ní popovídala. Už bez ní jsme si všichni udělali mejdan na Lipně, kam nemohl dorazit jen David Gránský a kapely. Hrálo se na kytary, zpívalo se. Lidé, co tam byli, se nestačili divit, že spolu takhle vycházíme," vypráví Pártlová.

VIDEO: Martina Pártlová z X Factoru: Chlap mě musí umět rozesmát

Povolání barmanky pověsila definitivně na hřebík a živí se jen zpíváním. Najmout si ji může kdokoli, zazpívala by i na soukromé oslavě, i když asi jen výjimečně. Její obživou jsou většinou firemní akce. A jaký honorář si sexbomba s výjimečným hlasem účtuje? "Je to na domluvě, ale nejsou to závratné částky. Finance jsou ovšem věcí manažera," říká.

Momentálně se zpěvačka soustředí na vydání singlu, který by chtěla mít podle svých představ. "Líbí se mi toho dost, ale tohle by mělo být ve stylu Pink, to je to, co ke mně jde," uzavírá.