VIDEO: Zpěvačka Pártlová je stále bez chlapa, změnila jen účes

"Vlasy jsem si jenom lehce ostříhala a zkrátila, po ránu jsem si v zrcadle připadala jak blbec, proto ta malá změna, chlap v tom není. Jsem stále sama," uvedla Martina Pártlová.

Veškerý čas tak momentálně investuje do práce, byť připouští, že se do všech projektů nehrne.

"Mám štěstí, že i bez manažerky mi lidi pořád volají ohledně vystoupení," dodala Pártlová, jež se naposledy objevila v muzikálech Johanka z Arku či Kapka medu pro Verunku.

"Nejsem zrovna muzikálová, která chodí na všechny konkurzy, momentálně dělám jen ve dvou muzikálech, ale je pravdou, že jsem nedávno jeden fajn casting udělala, ale představení se nakonec nekoná, což mě dost mrzí. A pak ani moc nechodím na večírky, tudíž se ani moc nesnažím se někam začlenit," objasňuje, jak stabilní pozici od účasti v hudební soutěži X Factor má.

Nemalou přízeň jí přinesl i hit Ostrava, který nazpívala spolu s Rudou z Ostravy. Vadou na kráse je jen skutečnost, že na českou verzi hitu Empire State of Mind nezískali potřebná práva. Jay-Z ani Alicia Keys o to nestojí. "Už tehdy nám řekli, že práva na tenhle song nikdo nezíská, takže je to už dávno pohřbený projekt, ale myslím si, že svůj účel to splnilo," uzavřela zpěvačka.