Martina Navrátilová se vdala. Vzala si poslední sovětskou Miss

14:41 , aktualizováno 14:41

Tenistka Martina Navrátilová (58) vstoupí do nového roku jako vdaná žena. Legendární hráčka si v pondělí v New Yorku vzala svou dlouholetou partnerku Julii Lemigovovou (42), kterou veřejně požádala o ruku letos v září při US Open.