Navrátilová v taneční soutěži: Mým problémem je, že nejsem ženská

Tenistka měla obavy z rychlých tanců, protože má prý tuhou levou špičku nohy. V úvodním dílu soutěže společně s partnerem Tonym Dovolanim tančila právě rychlejší foxtrot. Přestože Navrátilová podle některých porotců působila na tanečním parketu trochu ztuhle, sklidila i pochvalu.

"Jste tak krásná a rafinovaná. Nikdy jsem neviděla tuto vaši stránku. Chci, abyste pracovala na svých otáčkách," prohlásila porotkyně Carrie Ann Inaba, která v devadesátých letech tančila s Jennifer Lopezovou nebo Madonnou.

"Bylo to fajn, ale pro mě to nebylo dost rychlé. Bylo to příliš opatrné. Musíte do toho jít víc," prohlásil další z porotců Len Goodman.

"Mým největším problémem je právě to, že nejsem ženská," prohlásila tenistka, která si s partnerem nakonec vytančila 20 bodů a spolu s dalšími páry zatím skončila na konci tabulky. O tom, kdo soutěž opustí, se rozhodne 27. března v noci z úterý na středu.

Nejvíce bodů, 26, od porotců získali waleská zpěvačka Katherine Jenkinsová a herec Jaleel White.

Navrátilová se pro soutěž rozhodla, aby překonala svoji fobii. "Při tančení se stydím, tak jsem se rozhodla, proč to nepřekonat před zraky milionů diváků. Svět uvidí asi jinou Martinu Navrátilovou," řekla devítinásobná vítězka wimbledonské dvouhry.