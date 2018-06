Martina Navrátilová si užívá mateřství s dětmi své přítelkyně

Pětapadesátiletá tenistka Martina Navrátilová sice nemá vlastní děti, přesto si roli matky a rodičovství užívá. Její o čtrnáct let mladší partnerka, bývalá sovětská Miss Julia Lemigová, má totiž dvě dcery. "Je to těžké, dvě dívky. Ale je to zábava, je to úžasné," cituje tenistku list Daily Mail.