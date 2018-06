Navrátilová dotančila, slavná tenistka vypadla v prvním kole

"Byla to úžasná zkušenost. Jen bych si přála, abych mohla zůstat déle. Dala jsem do toho všechno, ale podělala jsem to a bohužel za to zaplatila," řekla pětapadesátiletá Navrátilová po svém vyřazení.

Rozhodčí na ní oceňovali hlavně změnu image. První večer, kdy se ještě nevyřazovalo, oblékla Navrátilová po dvaceti letech šaty, při jivu pak měla sice už kalhoty, ale odvážila si vzít průsvitný top s červenou podprsenkou.

Hned na začátku tance ale zapomněla kroky a už to během vystoupení nedohnala.

Devítinásobnou vítězku wimbledonské dvouhry mrzelo vypadnutí i kvůli osmatřicetiletému tanečnímu partnerovi. Profesionální tanečník Tony Dovolani pochází stejně jako ona z Evropy. Do Ameriky přišel v patnácti letech z bývalé Jugoslávie. Hrál už v tanečních filmech a trénuje i Jennifer Lopezovou.