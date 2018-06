Cítila jsem velkou úlevu, vzpomíná Martina Navrátilová na svůj coming out

Martina Navrátilová již nemá problém mluvit o své lásce k ženám. Než však svou orientaci přiznala, prošla si obdobím, které pro ni nebylo příliš jednoduché. Byla na vrcholu kariéry, na svém kontě už měla 11 titulů z grandslamových turnajů, přesto věděla, že skrývá „kostlivce ve skříni“.

„Bohužel jsem nemohla říct pravdu dřív, než jsem dostala americké občanství. To by mě totiž v té době diskvalifikovalo. Psal se rok 1981 a já byla opravdu jediná, která na vrcholu kariéry šla s pravdou ven,“ řekla Martina Navrátilová v pořadu Good Morning Britain.

„Byla to pro mě neuvěřitelná úleva. Už jsem nemusela nic předstírat a hrát si na někoho, kým nejsem. Svoboda, která s mým přiznáním přišla, se podepsala také v mé kariéře a udělala ze mě ještě lepšího sportovce,“ dodala.

Legendární tenistka uvítala, že Austrálie před pár týdny schválila zákon o manželství osob stejného pohlaví. Je přesvědčena, že přiznat veřejnosti svou sexuální orientaci je to nejlepší, co člověk může udělat. Zbaví se tím zátěže, kterou si sebou táhne.

„Nikdy jsem toho nelitovala a ani lidé v mém okolí ne. Dokonce jsem ani neslyšela, že by někdo řekl: ‚Měl jsem to říct později‘. Právě naopak,“ prohlásila.

Tenistka si v roce 2014 vzala po sedmiletém vztahu poslední Miss SSSR a podnikatelku Julii Lemingovou, se kterou vychovává její dvě dcery z předchozího vztahu.

Když se Julie novináři nedávno zeptali, jaké to je být vdaná za slavnou sportovkyni, tak odpověděla, že vše je ok. Jen se jí nelíbí, kolik času Martina tráví na sociálních sítích. Tenistka se přitom v manželském slibu zavázala, že to omezí. „Slíbila jsem, že Twitter nebude součástí rodiny,“ přiznala Navrátilová.

Navrátilová věří, že příští rok bude pro české tenistky úspěšný: