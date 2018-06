Navrátilová: nejlepší tenistka všech dob a Češka, která dobyla svět

Martina Navrátilová do USA zamířila v roce 1975 a o šest let později se stala americkou občankou. Československo opustila kvůli svobodě, kterou v komunistické zemi postrádala.

"Svoboda je sice pojem, ale jen těžko se definuje. Je to něco jako umění, poznáte ho, když ho vidíte. Líbí se vám, ale nejste si tak úplně jisti, jestli to skutečně je umění. U svobody si taky nemusíte být úplně jisti, jestli ji máte, ale rozhodně poznáte, když už svobodní nejste. Za mého mládí v Československu naše rodina rozhodně věděla, že svobodu nemáme," uvažovala tenistka v polovině 90. let.

Martina Navrátilová

Do vlasti se Navrátilová poprvé vrátila v roce 1986, kdy s americkým družstvem přicestovala do Prahy k utkání Fed Cupu. Fanoušci ji na pražské Štvanici po 11 letech přivítali bouřlivými ovacemi a tehdejší komunistický premiér Lubomír Štrougal prý v šoku uprchl z vládní lože do útrob stadionu.

Navrátilová zvládla emigraci, souboje na grandslamových turnajích i emotivní návrat domů po sametové revoluci. V roce 2010 jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Tenistka však nemoc nakonec porazila.

