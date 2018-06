Gavriely už má ozdobený stromeček, poslední Vánoce doma si chce užít

"Všechno, co dosud svítilo a fungovalo, nefunguje. Stromeček, který jsme si ozdobili dřív, abychom si ho užili, tak zhasnul, nevím proč. A hvězdy, co máme v oknech, nám taky přestaly svítit," prozradila Gavriely.

"Už to jsou na pár let poslední Vánoce v Česku, tak si je chceme užít," dodala bývalá moderátorka, která plánuje být doma i na Silvestra.

"Já Silvestry nemusím, jsem už taková stará bába. Budeme doma, zahrajeme si Activity, možná Marcus bude mít někde vystoupení, tak pak asi pojedeme s ním. Letos máme i ohňostroj u baráku, tak není potřeba nikam jezdit," říká.

Starosti má teď Gavriely kromě stěhování hlavně se svým psem, kterého přivedla na módní show spojenou s oslavou třetího výročí psího salónu Richie. Jejímu zlatému retrívrovi totiž hrozí operace. A není to poprvé. Bývalou moderátorku už stál Guru pořádné peníze.

Martina Gavriely s dcerou a psem Guruem

"V osmi měsících mu zjistili artrózu, takže musel na operaci, která stála 25 tisíc korun. Teď to vypadá na operaci druhé nohy. Zatím to jde, snad chvíli ještě vydrží, ale nesmí vůbec do zimy, je s námi doma," dodala Gavriely.

Svého psa plánují vzít s sebou do Austrálie, kam chtějí odjet na blíže neurčenou dobu. K protinožcům se chtějí stěhovat hlavně kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení v Česku a taky aby se děti naučily pořádně anglicky.