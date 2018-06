Martina Gavriely: přítelkyně hokejisty Dudy se svlékla pro Playboy

Gavriely se profesionální modelingové dráze věnuje víc než deset let a dnes, ve svých třiceti, se cítí být na vrcholu. "Tohle focení beru jako takové loučení, odměnu. Přeci jen už nejsem nejmladší a na těle je to znát. Výsledek focení pro Playboy ale hodnotit nebudu, to musí jiní," dodává se smíchem.

Eroticky laděné snímky vznikly na ranči u Brna, který si štáb pronajal. Samotná Gavriely si průběh focení jenom pochvaluje. "Bylo to všechno velmi příjemné, hlavně to prostředí. Musím poděkovat celému týmu, protože to zkrátka nemělo chybu."



Hokejista a partner Martiny Gavriely Radek Duda

Podobnými superlativy nešetří ani autor snímků, slovenský fotograf Martin Buček. "S Martinou se fotilo úplně fantasticky. A to teď neříkám proto, že se to říká. Čekal jsem nějakou namachrovanou celebritu, ale ve skutečnosti je hrozně zlatá a dělá se s ní skvěle, byl jsem z toho dne opravdu nadšený," řekl.

"To, že se s ní dělalo výborně jako s modelkou, je jistě její průpravou, ale to, jak se chovala, je dáno povahou a charakterem," dodal.

Martina Gavriely působí především v cizině, kde se jí dostává více pracovních nabídek. V minulosti se stala tváří časopisů Hustler, Penthouse a před deseti lety byla dokonce i v americkém Playboyi.

A přestože tehdy mohla inkasovat kolem pětadvaceti tisíc dolarů, tedy téměř milion korun, nakonec se musela spokojit s desetinovým honorářem z původní částky. "Doplatila jsem na to, že jsem neměla zelenou kartu, tak si asi ostatní namastili kapsy," uzavírá svůdná přítelkyně hokejisty Radka Dudy a bývalá moderátorka pořadu Sexy Šance na Primě.



Martina Gavriely * 26. 9. 1978 v Trutnově - moderátorka a modelka - přítelkyně hokejisty Radka Dudy - maminka dvou dětí, dcery Jessiky a syna Antonia - bývalá moderátorka pořadu Sexy šance na Primě, který uváděla i modelka Hana Mašlíková

Líbí se vám snímky Martiny Gavriely?