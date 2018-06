Martina Gavriely opustila Hotel Paradise, štáb ohrožovala žena se zbraní

Na štáb reality show Hotel Paradise čekalo tento týden nepříjemné překvapení. Do resortu Casa de Campo vtrhla ozbrojená členka dominikánské produkce a požadovala peníze.

"Natáčení reality show Hotel Paradise, kterou pro televizi JoJ vyrábí slovenská externí produkce, a kterou vysílá i FTV Prima, bylo z bezpečnostních důvodů zkráceno. S ohledem na bezpečnost soutěžících a celého štábu toto rozhodnutí zcela akceptujeme. Celý štáb i soutěžící se přesunují zpět do vlasti," řekl mluvčí FTV Prima Marek Winkler.

Zatímco soutěžící přesunuli do jiného města, kde čekají na návrat domů, moderátorka Martina Gavriely se už vrátila do Česka.

"Já jsem to nezažila, protože jsem zrovna odvážela svoje děti na letiště, měla jsem už nějaké tušení a zabalila jsem si věci. Už nás nepustili zpátky do areálu. Marcus je stále v Dominikánské republice. Jeho letenka se nedala přebookovat. Letí proto až 21. května a na druhý den bude doma," řekla pro iDNES.cz Gavriely, která v exotickém resortu strávila tři měsíce.

Martina Gavriely se před natáčením vstupů pro Hotel Paradise učí texty. Martina Gavriely, její přítel Marcus Tran a děti Jessica s Antoniem na večeři

"Všichni si myslí, že to byla dovolená, ale není to tak. Točila jsem tam tři pořady, takže jsem měla volno nějaké dva dny v týdnu, a to jsem se učila texty," řekla moderátorka, která si ale přece jen občas našla volnou chvilku na výlet s rodinou. V St. Domingu se s dcerou Jessikou a synem Antoniem vydali na nákupy a v Casa de Campo zase na pláž.

Problémy v Hotelu Paradise Odpovídá mluvčí FTV Prima Marek Winkler. Kdy a v čem nastal problém, že produkce musela opustit zázemí v Dominikánské republice?

Došlo k neshodám mezi externí produkční společností, která pořad pro TV JoJ vyrábí, a místní produkční společností, která poskytovala služby v místě natáčení. Kolik lidí celkem jste museli transportovat? A kde je nyní zázemí Hotelu Paradise?

My jsme nikoho netransportovali, vše bylo v režii externího dodavatele pořadu. Natáčení skončilo, zázemí proto není potřeba. Kdy je předpokládaný konec reality show a budete jej vzhledem ke vzniklé situaci nějak chtít urychlit?

Hotel Paradise odvysíláme tak, jak bylo původně plánováno s tím, že celý projekt nepatrně zkrátíme, a to o jeden týden. Finále proběhne začátkem července.

Navzdory problémům ale diváci o velké finále nepřijdou. "Uskuteční se však namísto exotické vily v bratislavském studiu," dodal mluvčí televize.