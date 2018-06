Gavriely končí ve VIP zprávách, nahradí ji Něrgešová

Marina Gavriely zvážila během dovolené své další působení v televizi Prima a rozhodla se nakonec opustit nejen pořad VIP zprávy, ale úplně odejít z televizního světa. Dál se chce věnovat především rodině a podnikat v gastronomii.

"Nechci zažít další kampaň, která by přišla, kdybych se vrátila na obrazovku. Chci, aby moje děti už měly klid. Přesto děkuji těm, kteří mě podporovali,“ uvedla v prohlášení televize sama Gavriely.

Pornofotografie moderátorky Martiny Gavriely na titulní straně deníku Blesk.

Snímky, které vedly nakonec až k jejímu odchodu z televize, nafotila před patnácti lety. I když televize Prima trvala na tom, že nehodlá svou moderátorku odsuzovat za její pornominulost, vzalo si vedení čas na rozmyšlenou. Gavriely, která během moderování stále bojovala s nervozitou a přeřeky, nakonec vše vyřešila sama dobrovolným odchodem.

Ve VIP zprávách ji po boku Ivany Gottové a Báry Niničové nahradí moderátorka a herečka Laďka Něrgešová, která už na Primě moderuje reality show Farmář hledá ženu.

Laďka Něrgešová

"Zavolala mi Jitka Obzinová a nabídla mi moderování VIP zpráv s tím, že je to trochu nahonem. Nabídka mě zaskočila, ale moderování je moje práce a já ji po krátkém rozhovoru ráda přijala. Líbí se mi plány do budoucna, o co všechno by se mohly VIP zprávy rozšířit. Pro mě je to další výzva a zkušenost. A rozhodně nepopírám, že budu mít trému. Tak mi držte palce,“ říká sama Laďka Něrgešová, která se na obrazovce VIP zpráv objeví už začátkem dubna.