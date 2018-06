Martina Gavriely: Je ze mě kuchta domácí, přibrala jsem čtyři kila

"Pracuji jen jednou týdně, takže jsem taková kuchta domácí. Vařím, starám se o děti, odpočívám. Dva roky jsem makala jako šroub, spala tři hodiny denně, takže si teď užívám a pracující je spíš Marcus. Já jsem žena v domácnosti a vyhovuje mi to," prozradila Gavriely v pořadu Selebrity, který televize Óčko vysílá v úterý ve 21:45.

Sedmadvacetiletý zpěvák skupiny Embassy Marcus Tran se tak stal živitelem rodiny, kterou by si oba partneři přáli rozšířit. Touží po společném dítěti.

Marcus Tran a Martina Gavriely s dětmi

"Chtěli bychom. Ale to není věc, která by se dala plánovat. Taky už nejsem nejmladší, je mi 34 let," říká Gavriely, která už má z předchozího manželství devítiletého syna Antonia a dvanáctiletou Jessiku.

Ta jí ale dělá velké starosti. "Je neřízená střela. Mám obavy, aby se vůbec dožila osmnácti, mám s ní velké problémy. Já jsem si taky dělala, co jsem chtěla, ale dala jsem se usměrnit. Ona ne," bojí se budoucnosti Gavriely.