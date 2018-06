VIDEO: Gavriely si trvá na svém, od přítele chce k narozeninám dítě

"Asi se budu opakovat, ale přáli bychom si větší rodinu. Snažíme se o ni a jediné, co mi chybí ke štěstí, je to dítě," řekla iDNES.cz Martina Gavriely.

Přestože se narodila 26. září, oslavu uspořádala o pár dní dřív. Situovala ji do centra Prahy, kam dorazily desítky jejích přátel a kolegů.

Martina Gavriely se svými dětmi

"Ráno jsem se cítila na sedmdesát. Byla jsem nastydlá a chtěla jsem celou oslavu zrušit. Ale mám mladšího partnera, který mě žene, takže se cítím tak na dvacet," vychválila záhy o sedm let mladšího Marcuse Trana, s nímž žije v domku za Prahou.

Tran těsně před oslavou pobíhal s koženými pásky v ruce. Jejich symboliku objasnil na kameru. "Máňa je pořád zrychlená, tak jsem si na ni vzal tyhle pásky. Doufám, že si užije narozeniny a vydrží sedět na zadku aspoň pět minut," smál se muzikant, který později ony pásky upevnil v pase své partnerky.

Ze známých osobností přišli Gavriely popřát zpěvák Dalibor Janda s dcerou, Eva Decastelo s maminkou, Kateřina Šlégrová či bývalá hvězda SuperStar Leona Šenková, která na celý bar vystavila svůj bujný dekolt.

Oslavenkyně si svůj velký večer užila. Zřejmě i proto, že se po třicítce cítí nejlépe za svůj život. A v současnosti by jej za jiný v žádném případě neměnila.

Marcus Tran a Martina Gavriely

"Mě baví ten věk teď, od třiceti výš. Dělám si, co chci, vydělávám svoje peníze, můžu si je utratit za co chci, nemusím nikoho poslouchat a plním si svoje sny. Mladší bych opravdu být nechtěla. Dělala jsem kraviny a jsem ráda za to, co mám v hlavě teď," uzavřela moderátorka Martina Gavriely.