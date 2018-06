Možná jsem jí silikony prošoupal já, vyprovázel Tran Gavriely na operaci

"Martina šla na klasické vyšetření a tam zjistili, že má prošoupaný silikon. Říkal jsem si, jestli to nebyla moje práce," smál se na kameru iDNES.cz Marcus Tran, kterému tvář zpočátku zdobila jistá ustaranost. "Podstupujeme podobnou věc vůbec poprvé, a když jde o operaci milované osoby, není to zrovna příjemné. Ale Martina to zvládne," dodal.

Martina Gavriely a plastický chirurg Karel Urban.

Samotné operace, jež trvá přibližně hodinu, se chopil známý plastický chirurg Karel Urban, který objasnil, že staré implantáty Martiny Gavriely měly životnost zhruba deset let. Ty nové by už měly zůstat v těle natrvalo.

"Výrobci vyvíjejí stále nové implantáty, týká se to nejen obsahu implantátu, tedy obsahového gelu, ale i obalů, které jsou z mnoha vrstev. Technologie je dnes velmi sofistikovaná," objasnil Urban.

Martina Gavriely těsně před operací.

Gavriely se před zákrokem cítila dobře, i když přiznala, že se lehké obavy přeci jen dostavily.

"Operace se nebojím, bála jsem se narkózy, protože mě před dvěma dny vystrašil jeden člověk, který říkal, že jistá paní zůstala na stole s trombózou, neboť byla kuřačka a před operací to zatajila. Já jsem se přiznala k tomu, že kouřím. Cítím se už dobře, pan doktor mě uklidnil, takže se začínám i těšit," řekla pár minut před operací.

"Vyměníme oba implantáty, výkon není náročný," shrnul plastický chirurg.

Martina Gavriely se na pražské klinice plastické chirurgie zdrží až do čtvrtka. Do práce se vrhne hned další den ráno, neboť musí předtočit další vstupy do Top Star Love. "Neumím práci odmítat, takže doufám, že to zvládnu," uzavřela moderátorka.