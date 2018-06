Gavriely, která se před pěti lety stáhla ze světa showbyznysu a dokonce zvažovala stěhování do Austrálie, je ve sedmém měsíci. S rostoucím bříškem se pochlubila na otevření nové italské restaurace. „Pohlaví zatím nevíme a ani to nějak neřešíme. Tím, že mám už holku i kluka, tak si spíše přejeme, aby to bylo zdravé,“ uvedla nastávající maminka.

Termín porodu si chce nechat pro sebe, ale prozradila, že ji netrápí žádné větší problémy. „Jediné, co mě zlobí, jsou záda, protože mě bolely už před porodem a mám s nimi po dětech problémy. A neposlechla jsem Marcuse a necvičila, tak teď si to vybírám se vším všudy,“ uvedla.

Bývalá primácká moderátorka, která nyní prodlužuje vlasy, má s bývalým manželem syna Antonia (15) a dceru Jessicu (17). „Antonio se těší moc a přeje si bráchu. Jessica to moc neprožívá. Neustále nás upozorňuje, že hlídat nebude, ale myslím, že nebude ani potřeba. Marcus se moc těší a pokud nebude pracovat, pohlídá on a prostřídáme se. Je to znát, když je dítě chtěné,“ dodala.



S hudebníkem Marcusem Tranem žije od roku 2010 a už před lety chválila jeho rodičovské schopnosti, i když pro její děti je nevlastním tátou. „Moje děti mají lepšího tátu než mámu. Je to první chlap, ke kterému mé děti našly cestu, a to je pro mě to nejdůležitější,“ prohlásila v roce 2015.



Velkou rodinu si moderátorka vždy přála. „Asi se budu opakovat, ale přáli bychom si větší rodinu. Snažíme se o ni a jediné, co mi chybí ke štěstí, je to dítě,“ řekla iDNES.cz Gavriely, když slavila 34. narozeniny.