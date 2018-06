Martina Gavriely: Marcus je chlap, tak žárlí. To ale všichni zamilovaní

"Samozřejmě, má mě rád, já mám ráda jeho. Je to chlap, všichni žárlíme, když jsem zamilovaní. Nebylo to vyhrocený, prostě jsme si sedli a povídali si. Přiletí za mnou, takže to není, jak si možná představujete, že byla doma bitka nebo něco podobného," řekla Revue iDNES.cz Gavriely, která už v Dominikánské republice byla a proto ví, na co se může těšit.

LÁSKA POD LUPOU. Martina Gavriely a Marcus Tran

Odloučení od přítele, dcery Jessiky a syna Antonia ale nebude tak bolestivé, jak by se na první podhled mohlo zdát.

"Děti za mnou přiletí i s přítelem, takže to tak strašné nebude. Myslím, že to dáme. Nějaký instrukce už dostali, ještě to vypilujeme. Rozdám plné moci, aby všichni mohli za mě podepisovat věci, když tady nebudu a budu potřebovat cokoliv zařídit," prozradila své plány moderátorka.

V nové show televize Prima Hotel Paradise, kterou bude Martina Gavriely moderovat, musí soutěžící vytvořit páry, které spolu budou sdílet postel. Pořad bude plný napětí, dobrodružství a flirtování, ale moderátorka si je jistá, že její přítel může zůstat v klidu.

"Jsme rozumní lidi, máme se rádi, plánujeme spolu budoucnost. Nic nehrozí," dodala Gavriely s tím, že moderování spojí i s letošní dovolenou. "Budu vydovolenkovaná celkem dost. Loni jsme byli jenom v Chorvatsku a předtím skoro tři roky nikde, takže já si to zase vyberu na nějaké roky dopředu."

Martina Gavriely Pornofotografie Martiny Gavriely na titulce Blesku

Martina Gavriely, která po skandálu s pornosnímky opustila VIP zprávy (více zde), se na Primu vrací a hned dvakrát. Kromě soutěže Hotel Paradise bude totiž moderovat také pořad Top Star Love, který bude vysílat Prima love.