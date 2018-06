Martina Gavriely krotí zběsilé životní tempo na logopedii, nechce přijít o práci

"Jsem matka, babička i otec v jedné osobě a na jednu ženskou je toho prostě hodně," řekla iDNES.cz Martina Gavriely.

Své současné životní tempo nyní hodlá zkrotit pod dohledem lékařů z Centra pro poruchy komunikace, jehož součástí je i logopedická klinika. "Byla jsem na úvodní konzultaci, kde mi velmi milá paní doktorka vysvětlila, že musím ubrat. Když člověk jede naplno, je v jednom kole, tak se to podle ní musí odrazit i na projevu. A protože jsem byla na Primě upozorněna, že mám dost přeřeků, rozhodla jsem se s tím něco udělat," objasňuje moderátorka.

Slovníček Logopedie Vědní pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, vzděláním a výchovou lidí s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako je chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Foniatrie Lékařský obor, který se zabývá vyšetřováním sdělovacích funkcí člověka, kterými jsou lidský hlas, řeč a sluch, ale také léčbou jeho poruch a rehabilitací. Poruchy hlasu, sluchu či řeči mohou být vrozené, ale také získané, například záněty či úrazy.

V logopedické klinice si vyslechla několik základních rad, které musí začít aplikovat i do běžného života. Vše navíc pod dohledem lékařů, kteří se o veřejný projev starají. "Nediagnostikovali mi žádné vady řeči, spíš musím zpomalit. Mluvím prý rychle, což se právě odráží na celkovém projevu, osobně si ale lékařka nemyslí, že by to bylo něco vážnějšího. Naštěstí," doplňuje se značnou úlevou v hlase Gavriely.

"Dokonalý jazykový projev a perfektní komunikace je nejen módním trendem, ale pro osoby pracující v médiích, nebo při komunikaci s klienty či s veřejností, i naprostou nutností. Spoustu vad a zlozvyků dovedeme při spolupráci s klientem odstranit. Není to však jednoduché a pozitivní změny nelze očekávat okamžitě. Je to tvrdá a dlouhodobá práce. Věřím, že ji Martina zvládne," uvedla lékařka a majitelka logopedické kliniky Ilona Kejklíčková, jejíž ordinace je úzce napojena i na další odborníky, například psychology či neurology.

Martina Gavriely na úvodní konzultaci s lékařkou Ilonou Kejklíčkovou

VIP zprávy běží na Primě od července loňského roku. V moderování se s Martinou Gavriely střídá Ivana Gottová a nově i bývalá sportovní redaktorka Barbora Niničová. Na rozdíl od Gavriely jsou její kolegyně na publicitu zvyklé, proto se snáze vyrovnávají i se zvýšeným zájmem.

"Když jsem začínala moderovat, měla jsem fotografy denně za plotem. Není to moc příjemné. Jsem matka dvou dětí a člověk najednou začíná být vůči všem nedůvěřivý, protože se pochopitelně bojí, aby mu někdo neublížil. Syn teď navíc přestupoval do nové školy, což taky není jednoduché, takže kromě pendlování mezi školou, kroužky a Primou není čas na nic jiného. Když už se objevím na akci, je to především kvůli práci. Je prostě potřeba si najít čas i na odpočinek. A já se budu snažit," dává si závazek dvaatřicetiletá Martina Gavriely, která na logopedickou kliniku bude docházet minimálně jednou týdně.