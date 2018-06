Martina Gavriely je na antidepresivech a živí ji přítel

"Mně už delší dobu není úplně nejlíp. Psychicky jsem hůř nesla situaci tady, chování lidí, jak jsou agresivní. Pak mě dodělal ten kocour. Chodím k doktorovi a beru prášky. Jako většina z nás, akorát to málokdo přizná," prozradila Gavriely.

Oporou v těžkých chvílích je pro blondýnku přítel, hudebník Marcus Tran. Ten se dokonce nyní stará o rodinný rozpočet.

"Stal se živitelem rodiny. Já jsem z toho měla docela výčitky, ale on sám řekl, že mu to nevadí. Na druhou stranu mi to vyhovuje, protože jsem rodinný typ, takže já jsem ráda doma," dodala Gavriely, která ještě před měsícem mluvila o svých plánech přestěhovat se do Austrálie (více zde).

VIDEO: Martina Gavriely chce s partnerem emigrovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtyřiatřicetiletá Martina Gavriely a o sedm let mladší Marcus Tran jsou spolu přes dva roky a vychovávají devítiletého syna Antonia a dvanáctiletou Jessiku, které má Gavriely z předchozího manželství.