Martina Gavriely místo stěhování do Austrálie naplétá vlasy

„Chtěli jsme totiž pryč hlavně kvůli penězům, protože i když pracuješ v televizi, není z tebe milionář,“ dodává Gavriely s tím, že práce má teď naštěstí nad hlavu. Jen už se netýká televize a moderování. Věnuje se naplétání vlasů a dělá také manažerku v nočním klubu, což ji prý moc baví.

Martina Gavriely už pět let žije s o sedm let mladším hudebníkem Marcusem Tranem a vychovávají spolu dvě děti, jedenáctiletého Antonia a čtrnáctiletou Jessicu, které má Gavriely z předchozího manželství.

Marcus je podle ní nejen výborným partnerem, ale i nevlastním otcem. „Moje děti mají lepšího tátu než mámu,“ tvrdí se smíchem blondýnka. „Je to první chlap, ke kterému mé děti našly cestu, a to je pro mě to nejdůležitější.“