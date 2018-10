Martina Gavriely a Marcus Tran mají syna, dostal cizokrajné jméno

Martina Gavriely oznámila narození syna na sociální síti, kde poděkovala personálu nemocnice v Sokolově za skvělou péči a servis. „Moc si vážím vás všech a děkuji za soukromí a rodinný pokoj, který nám umožnil být celé rodině pohromadě,“ napsala Gavriely.

S Tranem vychovává Gavriely dvě děti z předchozího manželství - dceru Jessicu (17) a syna Antonia (15).

„Antonio se těší moc a přeje si bráchu. Jessica to moc neprožívá. Neustále nás upozorňuje, že hlídat nebude, ale myslím, že nebude ani potřeba. Marcus se moc těší a pokud nebude pracovat, pohlídá on a prostřídáme se. Je to znát, když je dítě chtěné,“ řekla Gavriely před porodem.