Martina Formanová: Miloš mě pořád baví, máme krásné manželství

„Jsem tady vlastně jen na otočku, na pouhé dva dny a přijela jsem právě a jenom kvůli křtu téhle audioknihy. Všem, kdo se na ní podíleli, chci osobně poděkovat, myslím si, že odvedli skvělou práci a že se tenhle příběh, i když mnohdy není moc veselý, bude líbit,“ nechala se slyšet Martina Formanová, kterou přišli podpořit i její rodiče.

Spisovatelka spolu s oscarovým režisérem už řadu let převážně žijí na farmě v Connecticutu. Do New Yorku teď prý spíš jezdí jejich synové, dvojčata Andrew a James.

„Rozšířili jsme náš chov zvěře, máme tři psy a čtyři kočky a těm je třeba se věnovat. Přemýšleli jsme, když žijeme na farmě i o koních, ale myšlenku jsme zapudili, protože zvířat máme opravdu dost. Samozřejmě tahle péče není jedinou náplní, je jednou z mnoha. Často k nám jezdí přátelé a kamarádi, takže bývá veselo, relaxujeme, odpočíváme, užíváme si,“ prozradila režisérova manželka.

Za měsíc Martině Formanové vychází v Česku další knížka Povídky na tělo, která bude obsahovat šestnáct příběhů. Autorka se už prý moc těší, že do Prahy opět přijede na křest a zdrží se tu déle než teď. Přiletí ale zřejmě opět bez manžela.

„No, snažím se ho zlákat, ale v tom říjnu to ještě asi neklapne. Moc se mu nechce cestovat, přeci jen je let sem ne na minuty, ale hodiny, ovšem i u něj platí - nikdy neříkej nikdy, takže to nechme času a jeho rozhodnutí. Já osobně bych samozřejmě byla ráda. Jsme spolu už řadu let a musím říci, že mě stále baví a překvapuje. Je vtipný, žádný morous a klape nám to, jak má,“ svěřila se Martina.

Natáčení znělky 43. ročníku MFFKV - Miloš Forman

Přestože je tatínek oscarový režisér a maminka spisovatelka a scenáristka, zřejmě jen jeden ze dvou synů více tíhne k umění.

„Klukům bude devatenáct a ještě uvidíme. Možná spíš Jim má ke kumštu nakročeno, hodně rád čte, Andy více inklinuje k počítačům, ale rozhodně je k ničemu nenutíme a je jen na nich, kudy povedou jejich cesty. Oba jsou chytří a šikovní a věřím, že si vyberou dobře,“ dodala Formanová.

Kmotrami knížky Případ Pavlína se staly kromě autorky také herečka Petra Špalková, která audioknihu načetla, režisérka díla Eva Spoustová a tatínek hlavní hrdinky Pavlíny Pořízkové, Jiří Pořízka.