Miloš brzy bude jediný, kdo žádnou herečku nezneužil, žertuje Formanová

Jistě si pamatujete na vaše první setkání s manželem. Okouzlil vás svojí osobností, nebo tím, že je to Forman? Koneckonců jste předtím nějaký čas chodila s naším zlatým slavíkem, a jak se říká, moc je nejsilnější afrodiziakum...

Vidíte, nenapadlo by mě, že mého muže a Karla Gotta spojuje zrovna moc. Spíš talent, řekla bych. Nicméně Miloše jsem poprvé naživo viděla už dřív, když přišel dělat besedu k nám na FAMU. Dojem na mě udělal úžasný – ten hluboký hlas a směs sebevědomí a sebeironie. Asi proto mě pak v Americe napadlo kontaktovat jej. Částečně jsem to udělala kvůli své diplomové práci, ačkoli ve skrytu duše jsem možná doufala v románek.

Nedá mi, abych se v téhle souvislosti nezeptala na váš názor na kampaň MeToo. Mně jako Středoevropance to přijde trochu přitažené za vlasy. Je sice pravda, že svého postavení někteří režiséři či producenti mohli zneužívat, ale existují i takové ženy, které rády skočí do postele muži, jenž jim může pomoci k roli, není to tak?

My si doma děláme legraci, že Miloš brzo zůstane jediný, kdo žádnou herečku nezneužil, a bude působit jako trumbera. Říkám mu: zavolej Annette nebo Courtney, ať si něco vymyslí, vždyť je to ostuda! Ale vážně. Ta kampaň má svůj velký smysl, ale bohužel jako každá vlna asi smete i nějaké nevinné oběti u břehu.

Na druhou stranu, kdyby mě nějaký muž odmítl a navíc mi nedal roli, tak bych se mu možná takovým obviněním chtěla pomstít. A přitom jak to bylo opravdu, je po letech nedokazatelné.

To je pravda. Dřív holt drželi opratě v rukou mužský a teď jim je vytrhly ženy. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat.

Na kampaň vyjádřily svůj názor dokonce i některé evropské herečky, třeba Brigitte Bardotová nebo Catherine Deneuve. „Znásilnění je zločin. Ale neodbytné nebo nemotorné flirtování není zločin. Stejně tak galantnost není agresí mužského šovinismu.“ Co vy na to?

Jsem také Středoevropanka, takže mě nějaké nemotorné flirtování ani nezastraší, ani nevadí. S tím souhlasím.

Americká společnost působí navenek a na naše poměry puritánsky. Jakmile je jeden z partnerů nevěrný, hned se ten druhý rozvádí. Je to skutečně tak? Opravdu jsou všichni vzorní a věrní?

Nevěra ve vztahu je v Americe opravdu obecně brána jako velká zrada, ale že by ji to vymýtilo, to ne. Spíš je to celé o nastavení, s nímž na zálety či paralelní vztahy společnost pohlíží.