VIDEO: Dvořáková opět vyšla na molo, ale český modeling sepsula

"Je to do jisté míry zajímavé prostředí, ale není to modelingový průmysl jako ve světě. Pořád jsme tady v Čechách na malém rybníčku, hrajeme si na velký svět, ale není to tak," míní o českých přehlídkových molech Martina Dvořáková, jež se na podobných akcích objevuje už jen občas. Tedy přesněji ve chvíli, kdy má možnost předvádět pro Beatu Rajskou.

"Myslím si, že jsem na to molo už dost stará a Beata je moje srdeční záležitost, takže poslední dobou chodím jen pro ni. Ono záleží, jak ty holky vypadají a jak se na to cítí. Ne že bych se na to necítila, ale nebaví mě to tolik," dodala.

Dvořáková se momentálně živí jako PR manažerka a jako jedna z kouzelnic u Pavla Kožíška.

"Práci mám slíbenou do doby, než budu mít děti," doplňuje s tím, že na založení rodiny má ještě čas. "Ještě nemám mateřské pudy, i když většina kolegyň v mém věku už děti má. Vím, že by ten čas na to byl, ale ten pocit se ještě nedostavil," uzavřela modelka.