Martina Balogová má dar od Boha

* Čtete občas noviny?

Občas si nějaké noviny přečtu, hlavně Blesk, ale mám radši časopisy, třeba Bravo nebo Spy.

* Zajímá vás politika?

To opravdu ne.

* Politici vás nezajímají, protože jsou nudní, nebo proto, že je nepotřebujete?

Jsou pro mě nudní a nepotřebuju je.

* Takže nemáte žádnou politickou superstar.

Ne, já mám úplně jiné starosti.

* Ale jsou přece věci, na které má názor každý a které politici rozhodují. Například v americkém státě Massachusetts teď schválili sňatky gayů a lesbiček. Co vy si o takových sňatcích myslíte?

Jsem jednoznačně pro.

* Takže vás neoslovuje argument, že rodina je od toho, aby měla děti.

Ne, ať si každý vezme, koho chce.

* Další taková diskuse, která se dotýká snad každého. Lidovci chtějí zakázat potraty. Jaký je váš názor na tuhle otázku?

Já si myslím, že je to hrozně špatná věc. Ale na druhou stranu, když je člověk mladý a má jiné šance, tak je potrat lepší.

* Takže byste je nezakázala.

Ne, já bych to nezakazovala.

* A co argument druhé strany, že vlastně zabíjíte nehotového sice, ale člověka?

Já myslím, že je o hodně horší, když člověk porodí a dítě umře u porodu, než když o tom vlastně ještě neví.

* Ale vy jste mluvila o případu, kdy se matka rozhodne pro potrat kvůli kariéře. Matka vlastně zabíjí dítě kvůli svému prospěchu.

I tak bych jí to právo určitě ponechala.

* Ale když chcete svůj názor prosadit, musíte hlasovat pro politika, který ho zastává. Hlasujete u voleb?

Já jsem vždycky, když byly volby, byla v Německu.

* Řekněme, že se bude rozhodovat o tom, jestli se má Česko vzdát suverenity, jestli bude naše vláda v Bruselu. Šla byste k takovému hlasování?

Určitě nešla.

* Takže je vám jedno, jestli se rozhoduje v Praze nebo v Bruselu?

To je mi otázka, jestli je mi to jedno, nebo ne... já nevím.

* Jste lhostejná i k politikům. Co třeba Václav Klaus?

Je to prezident naší země.

* A jako muž?

Jako muž? Je to prezident naší země. A proč se se mnou pořád bavíte o politice, když jsem vám řekla, že se o to nezajímám?

* Pojďme klidně k SuperStar. Když nevíte, jak má vypadat politická superstar, víte, jak by měla vypadat hudební?

Já nevím. Ještě nikdo z nás neví, jak to dopadne. Ale určitě to jeden z nás bude a určitě by měl mít nějaké charizma, hlas, měl by umět dobře zpívat, musí vědět, co chce, ale nedovedu si to ještě představit, protože to není.

* Vezměme to bez ohledu na to, kdo teď soutěží. Jak má vypadat ideální světová superstar.

Hlavně, aby dobře zpívala, aby měla ten hlas.

* A vám osobně chybí něco k ideálu superstar?

Určitě hodně věcí, ale to se dá dohnat. Když jsou dobří lidi, všechno se dá dohnat.

* Takže kromě přirozeného talentu sázíte na píli.

Já nevím, já nevím. (smích)

* Zatím je v Česku jen jedna skutečná superstar, Karel Gott. Co si o něm myslíte? Proo mě je Karel Gott Pan zpěvák a zůstane.

* Máte na české populární scéně ještě jiné oblíbence?

Líbí se mi Darinka Rolincová, Monkey Business jsou dobří, dobrá je Eva Pilarová, líbí se mi i Lucie Bílá.

* Jste připravená na to, že když se stanete superstar, budou se bulvární noviny vrtat ve vašem soukromí jako v soukromí Lucie Bílé?

Čekám, že se o to pokusí, ale já o svém soukromí a o svém životě prostě nemluvím.

* Ale když nebudete mluvit o svém soukromí, tak budete mít proti jiným nevýhodu.

Nebudu prostě mluvit o svém soukromí.

* Ale i když nebudete mluvit, oni vás budou sledovat a třeba vás vyfotí v nějaké choulostivé situaci...

Já si takové problémy zatím nedělám.

* Myslíte si, že vyhrajete?

Zatím si to nemyslím, ale udělám pro to všechno, budu se hodně snažit.

* Myslíte, si, že bude důležité pro vítězství, jak o vás píší noviny?

Já si myslím, že to vůbec není důležité.

* Myslíte si, že pro ty, kdo hlasují, rozhoduje výkon na scéně?

Určitě.

* Takže hlavní důvod pro výhru bude zpěv?

Nejen zpěv, image, charizma, jak člověk vypadá, všechno dohromady. Ale když jeden dobře zpívá a ten druhý nezpívá dobře, proč by měl vypadnout ten dobrý. To by bylo nespravedlivé.

* Ve světě neexistuje žádná superstar, která by soukromí tajila...

... ale nemusí se o ní vědět úplně všechno...

* Někteří si dokonce skandály vymýšlejí. Když se točí film, není lepší reklama, než že hrdina chodí s hrdinkou i v soukromí.

Ale to jsou přece herci, takže to beru.

* Ale superstar musí být také herečka.

Myslím, že ne, možná hraje nějakou roli, ale já chci být svá, přírodní...

* To je taky role, být svá, říká to o sobě spousta lidí.

Nezáleží na tom, jestli to tak říkají, ale jestli to tak doopravdy je.

* Vy zpíváte v Německu, musíte se přizpůsobit vkusu publika.

Publikum se střídá, nezůstává stejné.

* Myslíte tedy, že ocení přirozenost?

Vždycky to tak bylo.

* Takže jste se nemusela podbízet?

Ne, nemusela, nikdy to nedělám.

* Odpovíte mi aspoň na jednu soukromou otázku? Komu zavoláte prvnímu, pokud vyhrajete?

Proč bych někomu volala, když to budou všichni vědět? Takže volat? Těžko... (smích)

Hotová zpěvačka, která přesně ví, co chce

Martina Balogová vypadá v televizi ze všech soutěžících nejvíc jako dáma. Naživo je dívčí, křehčí, její věk byste jí nehádali.

Patří mezi lidi, kteří dostali dar od Boha. Už v bibli se dočteme, že takový dar je zároveň závazek a břemeno, musíme ho rozmnožit. O to se Martina snaží.

Měl jsem z ní podobný dojem jako z Karla Gotta. Ve všem, co se týče zpěvu, je geniální, zároveň přesná a logická. Současně se však vtírá pochybnost - není na tom maličko jako onen Zweigův hrdina, který hrál sice geniálně šachy, ale ve všech jiných oblastech byl podprůměrný?

Člověka však nedovedu posoudit, natož soudit z několika přímých přenosů a z jednoho osobního setkání. Není pochyb o tom, že slečna Martina je krom talentu velká bojovnice. Proti ostatním soutěžícím má jednu výhodu - je to žena, která už showbyznys zná. Když nevyhraje, svět se jí nezhroutí.

Je ale vidět, že si dává pozor, přesně tipuje své šance i šance soupeřů. Ví, v čem dá na radu druhých a v čem ne. Je, řekl bych, mnohem nebezpečnější, než jak vypadá. Řekla mi, že ve věcech zpěvu si nedá poradit od nikoho, ani od táty hudebníka. Podle toho, jak zpívá, dělá dobře. A pokud platí její slova o tom, že o superstar rozhodne hlavně zpěv, je horkým favoritem. (MARTIN KOMÁREK)