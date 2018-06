Herečka a moderátorka Martina Adamcová zažila v Kanadě domácí násilí

Adamcová už žije v Kanadě 20 let. Je tam úspěšnou filmovou producentkou, scénáristkou i herečkou. Je šťastně vdaná a má dospělého syna, na kterého je pyšná.

Hůř ale vzpomíná na jeho otce. Svého prvního manžela milovala a byla ochotná za ním těhotná odjet za oceán. Pár let žili jako spokojená rodina. Přišly ale neúspěchy v manželově podnikání. Ten se z toho psychicky zhroutil, začal brát drogy a hrát automaty. Navíc u něj propukla maniodepresivní psychóza.

Drogově závislý gambler okrádal rodinu o peníze a svou ženu začal bít. Adamcová to dlouho snášela. „Byly tam takový hnusný věci. Třeba jsem se koupala, on přišel a šlápl na mě, zlomil mi žebro. Nebála jsem se ho. Strašně jsem se styděla,“ popsala Adamcová v pořadu 13. komnata.

Nejvíc se bála, jak to bude snášet jejich syn. „Možná proto jsem o tom s nikým z venku nemluvila. Proto to ti lidé v sobě drží. Aby ochránili to jediné, co tam je - to dítě,“ říká.

Martina Adamcová a Šárka Kubelková-Volemanová v pořadu 13. komnata

Policie jí nejdřív nevěřila. Začala to řešit, až když měla na těle podlitiny. S manželem se Adamcová nakonec po devíti letech rozvedla, ale obvinění z napadení stáhla. Nyní toho lituje, protože pak týral i další ženy a nakonec ve vězení stejně skončil.

První manžel ale nebyl jediný muž, který ovlivnil život Martiny Adamcové. Ve 13. komnatě, kterou Česká televize odvysílá v pátek ve 21 hodin, promluvila i o svém otci, který byl vysoce postavený komunista a to mělo neblahý vliv na jejich vztah i na Adamcové porevoluční kariéru.