Adamcová z Tankového praporu: České agentury si se mnou nevědí rady

Když se před dvaceti lety odstěhovala do Kanady, měla v Česku poměrně slibně nastartovanou kariéru. Té se vzdala, aby mohla být se svou láskou. Vztah ale skončil a ona se ocitla bez prostředků.

"Potřebovala jsem peníze. Tak jsem začala hrát. Navštívila jsem nějaké herecké agentury, ostatně to dělám i tady. Ale tady v Čechách si se mnou nevědí rady. Přijdu do agentury, řeknu, že se u nich chci zapsat, a oni vždycky bezradně koukají a nevědí, co si se mnou počít," řekla sedmačtyřicetiletá herečka.

Teď je právě v Česku kvůli práci, která ale možná nevyjde. "Nevím, jak to bude, přiletěla jsem sice kvůli práci, mám podepsanou smlouvu, ale vedení televize bylo zatím odvoláno. Tak nevím," prozradila.

Adamcová se kromě hraní živí psaním scénářů, jejich překládáním a adaptacemi. Stará se také o dvacetiletého syna, kterého ráda rozmazluje. "Je to miminko. V dnešní době je dvacetiletý člověk ještě mimino. To je ta dnešní zlatá mládež. Já ráda rozmazluju. Lidi mi často říkají, že to není dobré, ale já to jinak neumím," říká.

O mužích se v Kanadě naučila především to, že je moc nepotřebuje. "Tam, když jste žena, vás neberou automaticky tak, že máte třeba menší podnikatelské schopnosti. Pochopila jsem tam také časem, že žena muže moc nepotřebuje, obzvlášť žena v mém věku. Dokonce si myslím, že matriarchát nastoupí, protože to je pro lidstvo jediná záchrana," prohlašuje Adamcová.

