Martin zraněn!

Co se mu tedy stalo? Prý ho ruka bolela už od zápasů ve stylu sumo, které se odehrály před čtrnácti dny. Doktor zjistil, že má natažené šlachy, dal mu ortézu a nařídil tři týdny klid. Škoda, že nemá něco s čelistí...

Podle on-line zpravodajství si totiž s pravidlem o nulových informacích zvenku nedělal těžkou hlavu a Marušku "potěšil" sdělením, že v trafice viděl nějaký časopis, kde byla na obálce vyfocena nahá.

VyVolení měli za úkol nacvičit choreografii pro svůj klip, ale moc jim to nešlo. Jedna skupinka by to pojala odlehčeně, druhá vážně. Asi nejzajímavějším na nacvičování tak bylo to, že si Martin zapomněl vzít port a byl štábem potrestán kolem trestů.

Po Marušce se stal hajzlbábou Martin

Vytočil si, že v následující hodině může očekávat cokoliv a ostatní VV se začali horlivě domlouvat, co mu dají za úkol. Nakonec vymysleli něco, co sice nepatří k nejtěžším úkonům, ovšem na Martina je to trest jak ušitý – vyleštit obě toalety ve vile.

Ostatní soutěžící si to samozřejmě nenechali ujít. "Tak co, jak ti to jde?" začal povzbuzovat Martina Pity. Ani Marcy s Marií nezůstali v popichování pozadu, a tak se Martin nakonec v koupelně radši zamkl. A jak se mu trest líbil? "Vy všichni jste u mě skončili!"

Cedulku na čele máš...

VyVolení dostali charakteristiky – údajně od diváků – a museli je nosit napsané na kartičkách na čele. Maruška si prý na nic nehraje, Martin je vtipný, Tony jde přes mrtvoly, Marcy sebou nechá manipulovat, nudná je Karol, Pavel je podlejzák, Pluto taktik a intrikán je Pity.

Moc legrační to soutěžícím nepřipadalo, zvláště Tony odmítal cedulku nosit. Nakonec se však podvolil a nakonec se rozhodl dokázat, že kartička nelže a s nožem v ruce přepadával ostatní VyVolené.

Slzy, vztek, výčitky

Konečně jsme si mohli užít setkání vybraných VV se svými partnery bez toho, abychom slyšeli jen vzlyky. Pity s Arturem se na sebe vrhli, jak se to očekává od páru, který je dva měsíce od sebe. To byl pěkný kontrast s Plutem a Janičkou, kde rozhovor začala ona: "Máš pěknou košili..."

Pak už se ale neudrželi a skončili v objetí také. "Počkáš na mě?" vyzvídal Pluto. "Já nevím," zněla odpověď, "jestli se nezměníš, tak já s tebou nebudu!" Jenže moc přesvědčivě to neznělo. Janička prostě Pluta nenávidí a zároveň miluje, chvilku do něj buší a chvilku ho líbá.

Škoda, že v přenosu nezazněla věta, na kterou jsem včera upozorňoval – když Janička spustila další litanie na téma Plutovo chování ve vile, Pluto ukázal, na co doopravdy myslí: "Se ti nějak zmenšily prsa, ne?"