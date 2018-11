Limpy je nejlepší ženská mého života, říká Martin Zounar

Poslední tři roky k vám neodmyslitelně patří doga Limpy. Aktuálně hrajete v seriálu Krejzovi, kde jste hodně obklopen zvířaty. Nechtěl jste si ji třeba prosadit do nějakého dílu?

Zatím to nikomu neříkejte, já ale myslím, že to přijde. Pokud se tam najde role psa, který nebude muset panáčkovat, nebo dělat hlouposti, tak Limpyna je na to úplně jak dělaná.

Limpyně jsou tři roky. Co štěňata?

Je teď v plné síle, to je pravda. Uvidíme, jestli bude i maminkou. (smích)

Pořídit si tak velkého psa, to už chce dlouhé zvažování.

Já jsem na dogu myslel dlouhých šestnáct let a pak přišla chvíle, kdy to bylo ze dne na den. Nešel jsem ale naslepo, my jsme už s dcerou Claudinkou jezdili asi tak čtyři roky k Jitce Krausové do chovné stanice. Bylo jasné, kdo bude její matka, protože jsem znal celý rodokmen fenky, od které jsem chtěl štěně. Když to přišlo, tak to bylo strašně příjemné. Čekala tam na mě Limpynka a je to opravdu zlatý pes.

A vybral jste si ji vy, nebo vaše dcera?

Vybral jsem si ji já, ale Claudina to schvalovala. Takže měla při výběru vlastně poslední slovo.

Jak jste přišel na takové zvláštní jméno?

Limpy, limpiador - španělsky uklízečka. Není to proto, že by Limpy uklízela, ale můj tatínek mi kdysi říkal, že jsem jeho malý limpimpon, limpón. Ona je to totiž také loutka, kašpárek. A když jsem přemýšlel, jak jí budu říkat, najednou mi to cvaklo, že je celá Limpimpóna. Myslím si, že jí to jméno sluší.

Martin Zounar s dcerou Claudií

Chodil jste s Limpy na cvičák?

Nene, myslím si, že doga nepotřebuje cvičák. Pakliže se k ní chováte tak, jak se k psovi člověk má chovat, tak základní povely – místo, ke mně, sedni a lehni - se naučí velice rychle. Ona je takový můj velký závisláček. Vodím ji na natáčení, ona tam leží v šatně, samozřejmě na pohovce, takže kolegové pak sedí na zemi.

A doma má místo kde?

Doga normálně spí v posteli, tak jak má spát. Má dva metry, když se roztáhne, takže zabere půl postele. Žádná žena se ke mně tak už stejně nevleze. Vlastně mi to nevadí. Nic se nebude uvolňovat, žádná žena není lepší než moje Limpy, samozřejmě kromě mé Claudinky.

Jakou máte vlastně roli v seriálu Krejzovi?

Hraji tam nimroda. Je to trošku potrhlý chlap, který miluje zvířata. Chodím v maskáčích. Mou ženou je kolegyně Honzy Šťastného. Tu hraje Pavla Tomicová. Já jsem její žárlivý manžel, který ji neustále kontroluje. Doma máme různé křečky, papoušky, psy, hady, chameleony. Role se mi líbí, je to zase něco jiného než hrát doktora.