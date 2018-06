Martin Zbrožek: Vraťte housle

Housle za 150 tisíc korun spolu se smyčcem za dalších třicet tisíc vlastnil už od svých patnácti let, kdy začal studovat konzervatoř, a vlastně nikdy se od nich pořádně neodloučil.

„Tahal jsem je z opatrnosti úplně všude, až jsem si jednou řekl, že to možná přeháním, a nechal je na chvíli v autě,“ svěřil se Zbrožek.

I když je ukryl pod přední sedadlo, zloděj je našel a odnesl. Zbrožek se teď trápí: „Měl jsem k nim specifický vztah jako ke svému dítěti.“

Pro Zbrožka je celá situace o to složitější, že druhý podobně kvalitní nástroj nemá, a přitom je pro něj nesmírně důležitý. Na housle totiž hraje v jazzové kapele Visit of Music, v duu Heifetz s Lukášem Kutou a bere je s sebou i na jeviště při představeních divadla Vizita. Tam vlastně kdysi začínal jako muzikant a až posléze se specializoval jako herec.

Navíc se právě chystal využít svoje housle ještě víc. Chtěl nastudovat s komorním symfonickým tělesem bachovské koncerty. „Někteří kolegové se nabídli, že mi housle půjčí, ale já bych strašně rád dostal zpátky ty svoje. Měl jsem k nim zvláštní vztah a považoval je za takovou drahocennost, jako má někdo rodinný šperk,“ říká Zbrožek, který zatím trénuje na méně kvalitním nástroji. Nálezci je ochoten dát i finanční odměnu a jako bonus volné vstupenky na divadlo Vizita. A jak lze jeho housle poznat? „Pocházejí z dílny Ignatiuse Markerta z roku 1945, což je na nich uvedeno,“ říká Zbrožek.

Housle hledá s léčitelkou

Kvůli houslím už navštívil léčitelku, která má schopnost nahlédnout do minulosti. Ta mu řekla, že jde o karmickou záležitost. „Prý jsem v jednom ze svých minulých životů svým kejklířstvím kohosi urazil a teď se mi to jako bumerang vrací,“ tlumočil její slova Zbrožek. Odehrálo se to prý ve středověku, jenomže herec má na svém kontě vroubek i z docela nedávné doby. Svým letošním moderováním Českého lva totiž kdekoho nadzvedl a diváky nekompromisně rozdělil na dva tábory: jedni ho oslavovali, druzí zatracovali.

Mimochodem, před dvěma lety při stejné příležitosti Zbrožek sehrál v pražské Lucerně scénku, při které neopatrností zničil vzácné housle Jaroslava Svěceného. Tenkrát šlo o duplikát. Ovšem pár roků předtím, coby člen Melody Makers, při jiném skeči s houslemi upadl. Tak efektně, že si vysloužil obdiv kolegů - prý šlo o nejlepší číslo jeho života. Zbrožkovi však tenkrát do smíchu nebylo. Ten pád byl totiž skutečný a housle to velmi poznamenalo, dokonce je musel nechat opravit. A právě tyhle šrámy jsou dnes pro něj spolehlivými poznávacími znaky. Veřejně je však blíže popisovat nechce, aby nenahrával případným překupníkům.