Martin z VV: Nemám rád falešné hráče

* Venku z vily jste pár hodin, přesto se ptám: nechybí vám už?

Do určité míry určitě. Za měsíc si zvyknete žít s nějakou skupinou lidí a na chod života vily. Je to bezstarostný život plný zábavy, legrace i emocí. Na druhou stranu jsem konečně svobodný. Byla to pro mě obrovská životní zkušenost, kterou nemůže mít každý.

* Čím jste Duel u diváků prohrál?

Nevím. Teprve teď se dozvídám, že jsem mafián, milionář a já nevím co všechno. I tohle třeba lidi nemusí skousnout. Je jasné, že když postavíte Kačenku, maličkou a krásnou, a vedle ní pruďase, tvrďáka, mafiána, milionáře, tak i já bych se přiklonil k miláčkovi publika. Tohle však bohužel není pohádka Zdeňka Trošky o princezně ze mlejna. Tohle je reality show a pro mě tam třeba Katka nemá co dělat, protože tu hru nehraje. Ať jde na konkurz k Troškovi. Ale jestli chce hrát o prachy, tak o ně musí hrát a musí se projevit. Na druhou stranu si nesmírně vážím jejích rodičů - je to vzácný exemplář. Svými názory i chováním připomíná dítě. Já se s takovou devatenáctiletou holkou v životě nesetkal. Svým způsobem se snaží vytáhnout ze sebe ďábla, ale ono to nejde. Ona je ovečka s malinkatým ďáblíčkem.

* Má tahle ovečka šanci zvítězit?

Bohužel ano. Není to závist, aby nějaké mladé holce spadlo do klína všechno to, na co já tady dřu celý život. Tedy relativně, je mi třicet. V téhle hře budou asi vyhrávat stratégové a špatné povahy. Čím jste upřímnější, tím máte větší problém. Čím větší intrikář, tím větší vítěz. I když zrovna Kačka intrikář není. Kam ji posadíte, tam ji máte.

* Kdo podle vás intrikář naopak je?

Vlado. Mrzí mě to, protože jsem v něj dost věřil. Myslel jsem si, že máme hodně společného, ve spoustě věcech jsme si porozuměli. I v dělání legrace - já mu nahrál, on smečoval a naopak. Jak to má být ve správné komické dvojici. Ve chvíli, kdy zjistil, že vtip je jedna věc a soupeření druhá, byl konec. Osočil mě z neupřímnosti a taktizování. Proto jsem se s ním chtěl rozloučit ze studia, musel jsem mu říct, že se mýlil. Stejně to nevzal. Propadl hře o jedenáct milionů a je schopen jít tam, kam já ne. Každý má svoji cenu, bohužel Vlado se pro mě stal cenou jedenácti milionů. Je to smutné. Jedenáct milionů není moc...

* Jak je to s tím vaším mafiánstvím -máte opravdu tři auta a několik domů?

Realitní činnost je o nemovitostech a nějaká auta taky mám. Od dětství jsem měl jasno v tom, že nikdy nechci žít tak, abych se musel rozmýšlet, co si můžu koupit a co ne. A když přišla životní šance, chytil jsem ji a nenechal si ji utéct.

* Co teď plánujete?

Musím do práce, zjistit, jestli ještě vůbec mám nějaká auta a domy, protože firmu vedla spousta jiných lidí (směje se). Spíš si nejsem jistý, jestli jsem připravený na popularitu. Když jsme s kamarády slavili v noci v baru, tak to zacházelo až do extrémů. Je spousta lidí, kteří by si popularitu zasloužili a nemají ji. A já ji získám tím, že žiju někde ve vile pod dohledem kamer a dělám blbosti. Mě by si teď lidé měli vážit? Já si vážím člověka, který v životě něco dokáže. Bylo pro mě třeba velkou ctí stisknout ruku Karlu Svobodovi, který přišel do vily. V baru mě chtěl pozvat na drink hokejista Tomáš Jelínek. Ohradil jsem se: To přece nemůžeš? Ty jsi něco dokázal, ne já. Já žil jen ve vile jako blbec...