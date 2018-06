Martin: Vzrušuješ mě strašně moc!

NOVÉ FOTOGRAFIE V GALERII ZDE

Luboš měl jasno už před Výzvou, přesto dostal další pořádnou porci času. Tereza ho jako divá několikrát poslala do sauny. Poslední pokus byl zřejmě omylem. Chtěla začít Výzvu, VyVolené zvedla ze sedaček a Luboš už málem mluvil, když musel opět nuceně do sauny. Jen, co byl z doslechu, VyVolení si mohli sednout a kochat se cenami za 15 milionů. A diváci další porcí reklamy.

"My už toho máme dost! Matýsek se posr..." žertovala Marie kvůli dlouhému čekání na Výzvu. Luboš se ale konečně dostal ke slovu. Po váhání, jestli vybírat city nebo vypočítavě hlavou, zvolil těžší cestu citů a vybral podle sebe těžkého soupeře Pityho (Dagmar): "Všichni se tu otevřeli kromě jednoho člověka," zdůvodnil svůj výběr.

Marie už je celkem v pohodě a románek s Plutem začíná vstřebávat: "Jsme dospělý lidi... Nebyl to sex, jak to možná vypadalo." Ještě dopoledne ale ve zpovědnici tvrdila, že se to nemělo stát a že začíná k Plutovi i něco cítit, ale na druhou stranu by s ním být stejně nemohla. A stěžovala si Sanny: "Jít k tabuli tady s tím, tak to je ubohost, když mě znaj tejden. Nemaj mě rádi a tohle bylo jednodušší."

Už od středy je věznice s tvrdým režimem. VyVolení se rozdělili do družstev a soutěžili ve skákání v pytli. Pro Sanny byl ale pytel od brambor spíš pytlík na rýži a místo skákání se v něm ploužila. Společně s Marií, Petrem, Danou, Plutem, Pavlem, Pitym a Marcy se tak stali vězni.

A Marcy dala zbytku VV, kteří se stali bachaři, pořádně na frak. Utekla jim při zatýkání a zablokovala se v prádelně. Pořádně si na ní vylámali zuby, když se jí snažili dostat ven. "Vždyť je vás tam pět," dělala si legraci z kluků, kteří ji nedokázali přetlačit. Nepomohly ani vlídné prosby fízlaček Karolíny a Karin, že je jim zima. Hrozby Tonyho do megafonu se míjely taky účinkem. "Já jsem tady jedna holka. Vás je tam pět borců, máte zbraň a nejste schopný mě otevřít," pošklebovala se klukům dál. Nastoupila Karolína s šíleně falešným krákoráním ("zpěvem"), ale beznadějně. "Jsem ochotná se vzdát, ale musíte se trochu snažit," trvala Karin na svém. Nakonec všechny "dodělala", když jí opět marně přetlačovali a ona jemně otevřela dveře vykráčela jako princezna.

Okamžitě byla lapena a vězňům začaly tvrdé časy. "Marcy, chci být tvůj dozorce. Já ti dám takovou čočku za to, cos` nám udělala," pohrozil jí Martin. A také ano. Hned museli všichni k výslechu, a pak pochodovat v zimě kolem bazénu. "Že já blbka nezůstala v tý prádelně," lamentovala Marcy.

To byl ale začátek. Z ložnice se stala cela, kde vše řídí fízl Martin. Uložil Marcy trest stát 5 minut na jedné noze. Jenže do ní strkal pendrekem a za každý dotek země dostala pět minut navíc, takže rázem stála minut pětadvacet. Mezitím ještě řval na ostatní, ale stejně si z něj dělali jen "dobrý den".

Všechny hra tak zmohla, že šli brzo spát. Pavel byl zvolen nejhorším vězněm a musel na samotku do sauny. Ukořistil polštář, ale "spoluležící" Marcy mu odmítla dát deku, dokud nedostane pusu. Odkráčel bez deky, ale v sauně si liboval: "Tohle že je samotka? To je osvobození! Kdo má s Marcy furt vydržet v jedný posteli." To Martin se v posteli tulí moooc rád a také krásně mluví ze spaní: "Vzrušuješ mě strašně moc!" šeptal do ouška Karin. Ale o kom se mu to asi zdálo? ;-)