Martin vs Pavel 3: Poslední bitva

Výzva byla opravdu dramatická. Martin se při své řeči neudržel a rozbrečel se, všichni ho nechápou, skrývají své špatné vlastnosti, zatímco on je pořád stejná krysa a proto je nenávidí. Co myslíte, bylo to sehrané?

Já osobně si myslím, že ano. Martin je skvělý herec a tahle etuda jak vystřižená z Rodinných pout připomínala Vladkovu řeč obohacenou o pár Tonyho frází. Navíc po Výzvě se Martin zeptal Tonyho, jestli se neměl víc u té řeči klepat.

Uvidíme, jak hra na city zapůsobí na diváky. Na osazenstvo vily to zapůsobilo různě. Marcy s Plutem mu to nevěří, Pavel už radši nevěří nikomu, jen Maruška šla Martina utěšovat.

Vzpoura robotů

Ve středu se osazenstvo vily proměnilo v roboty, kteří museli bezpodmínečně poslouchat programátora Marušku. Trest za nedodržení rozkazu – demontáž v pytli na terase. To si hned mohl vyzkoušet Martin, který se choval opravdu jak pětileté dítě. Provokace střídala provokaci a Martin urážel všechny kolem sebe. Krom Tonyho samozřejmě.

Maruška mu naprogramovala úklid, ale to remcání se nedalo vydržet. Do úklidu se tedy pustil Pluto a Martin měl Marii hladit po nohách. Neustále navážení do ostatních pak ukončil razantně: "Všichni jste pro mě mrtví, nejradši bych byl, kdybyste chcípli na mor!"

A do této atmosféry přišel dopis od štábu. Výměna! Martin se stal programátorem a ostatním začalo peklo. Programování se změnilo v šikanu, Pluto musel houbičkou čistit trus po holubech, Pavel chodit po ložnici do kolečka a Marcy musela ve spodním prádle do bazénu.

Celá mokrá si pak měla lehnout do Pavlovy postele, což odmítla udělat. Programátor ji nařídil trest – Marcy musela sníst všechny lipánky. Několik jich, asi díky chybě v matrixu, skončilo na Martinově tváři, protože se Marcy porouchala ruka. Samozřejmě – když nejde o vtip dvojice T+M, okomentoval to Tony: "To je ubohost..."

Martin byl opravdu jak pejsek, cokoliv provedl běžel ohlásit Tonymu a úplně bylo vidět, jak se klepe, až ho páníček podrbe za ouškem. Zajímavé je, že když se role obrátily a programátorem byl Pavel, tak Tony odmítl plnit jeho úkoly.

To robot Martin si užil úklidu dosyta. Pavel ho zapřáhl důkladně, ovšem Martin si nedal pokoj a konflikty vyvolával dál. "Úklid týhle vile nepomůže, ta špína je tady čtyřikrát a doufám, že v sobotu zmizí!"

Hádky, hádky, hádky

Martin pak přišel s omluvou. Chtěl, aby na to všichni zapomněli a začali znova. Přišel nabídnout ruku ke smíru. "Já budu tolerovat vaši debilitu a vy tolerujte mě." Za to se do něj pustila Maruška, přidal se Tony, Pluto a pak i Marcy.

Mimochodem - Tonymu leze Marcy čím dál tím víc krkem. Všechny ostatní ubije Tony svými pseudoargumenty nebo zvýšením hlasu, ale Marcy ne.

Krásně je to vidět na Marušce, která zažila v ložnici masáž od Tonyho, jaká je na Martina hnusná. Že je mu prý tady strašně špatně a že ho všichni chtějí zničit. Cože? Toho samého Hranáče, který se každý den chvástá, že zničí ostatní? K smíchu...

Uvidíme, jak zareaguje Pavel. Mohl by vzít Tonyho a troufám si říct, že bychom v sobotu viděli poprvé v této sérii více jak sto tisíc hlasů. Anebo bude Duel jen ve dvou? Na zítra je totiž připraveno překvapení – dva vypadlí VyVolení se vrátí (jenom jako, ale víte to jen vy) do hry o patnáct milionů!