Nemůžu být cynický a plně věřit politikům, míní Martin Veselovský

"Je to náročné hlavně z toho důvodu, že to je celé vlastně negativní. Je to komplikované také proto, aby člověk nespadl do toho, aby byl cynický a také aby politikům při tom rozhovoru úplně nevěřil," vysvětlil Veselovský v Show Jana Krause.

Příprava na tento typ pořadu, který se vysílá každý den, je podle moderátora hrozná. Když se dostane do nějakého rytmu, že pětkrát týdně řeší různé věci, je to náročné.

"Jeden den si to musíte do té hlavy nacpat a druhý den zase pustit, protože řešíte něco jiného. Tak voláte celé odpoledne různým chytrým lidem, se kterými se radíte, jak reagovat na to, když vám při rozhovoru politik bude argumentovat tak či tak," řekl moderátor.

Po odchodu z Událostí, komentářů nyní chystá s Danielou Drtinovou na internetu jiný projekt.

"Takový pořad na internetu tady ještě nikdo nerealizoval, tak doufáme, že to začne fungovat tak, jak to funguje i v jiných zemích světa. Kouzlo internetu je v tom, že můžete okamžitě reagovat na reakce diváků a přizpůsobovat tomu obsah, na to se moc těšíme. Jdeme do toho s dobrou vůlí a máme tři roky jakýsi "polštář", po té době by si měl pořad na sebe vydělat," prozradil moderátor s tím, že po odchodu z televize měl doma plnou podporu.

