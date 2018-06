Martin šůroval koupelnu skoro nahý

Jakub si z očí do očí vyměňoval názory s Martinem: "Jestli do mě pudeš, budu ti to vracet. Já se z tebe nepose..." Martina po těžkém probuzení, při kterém mu notně pomáhal Tony, přepadla deprese: "Já sem hnusnej, to je hnus. To je v řiti." Inu, každý máme svůj ranní rituál. Pak se ovšem oklepal a přes den ho zase bylo všude plno.

Den VyVolení věnovali vymýšlení písní k různým příležitostem života ve Vile. K odchodu soutěžícího se snažili přepracovat hit "I Will Survive". Ozývalo se "tak táhni pryč" a "už nikdo nechce vidět tvou okoukanou tvář", nicméně ve finále píseň vyznívala jako podpora vypadnuvšímu.

Lubošův tajný úkol spočíval v neustálém kibicování Lůcy a Péti při přípravě oběda. Reakce na sebe nedaly dlouho čekat: "Ty furt jako čumíš?" neudržela se Péťa po pár minutách. Hlady nikdo neumřel, oběd byl pochválen.

Jako nový boss byl po Karolíně zvolen Tonda, po volbě došlo ke zpovídání nových příchozích. Transvestita Pity (Dagmar) odhalil něco ze své minulosti a Lůca přiznala, že je dominantní a pořádkumilovná, takže jí nepořádek ve vile dělá problémy. Zřejmě to vypadá, že její nejčastější činností bude luxování. Luxa Lůca.

Ke slovu se opět dostalo Kolo trestů, protože Martin šeptal. Dostal jenom zástěru a nahý musel vyšůrovat celou koupelnu. Při téhle bohulibé činnosti předvedl své zadní partie, jak je bůh stvořil, za což si vysloužil potlesk všech soutěžících.

Vrcholem večera byl večírek na uvítanou poslední příchozí – boubelky Sandry aka Sanny. Po bouřlivém aplausu přišly první pochyby o nosnosti postelí. Zatím vydržely, ale uvidíme později.